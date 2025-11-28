Prof. dr. Vedran Markotić : “Nova oprema na SKB Mostar omogućava brže i lakše liječenje pacijenata koji imaju karcinom pluća ” (Video)

Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar nabavila je novu opremu za liječenje pacijenata sa karcinomom pluća. To je ostvareno u sklopu regionalnog projekta kojeg finansira Evropska unija (EU).

U planu je da se ta oprema koristi i za liječenje drugih dijagnoza.

O tome je za emisiju Svijet budućnosti Radija gradska mreža (RGM) – Mostarskog radija govorio šef Kliničkog zavoda za radiologiju SKB-a Mostar, prof. dr. Vedran Markotić.

Dr. Markotić je podsjetio da se već dvije i po godine SKB Mostar uključio u projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), u partnerstvu sa nekim od bolnica u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta je 1.700.000 eura.

Podsjećanja radi, riječ je o evropskom projektu DIGIHEALTH (Digital Solutions for Health Service Resilience and Accessibility). Projekt DIGIHEALTH finansiran je kroz program INTERREG IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.–2027., a nosilac projekta je Opća bolnica Zadar, dok su partneri SKB Mostar, Opća bolnica “Blažo Orlandić” Bar iz Crne Gore i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.728.415,27 eura, od čega je 85 posto sufinansirano sredstvima Evropske unije.

U sklopu projekta, SKB Mostar je nabavio opremu za krioablaciju.

“Nova oprema omogućava brže i lakše liječenje pacijenata koji imaju karcinom pluća, bilo da se radi o primarnom tumoru ili presadnicama, kroz postupak krioablacije. Laički rečeno, mi koristimo u ovom postupku ekstremnu hladnoću, koja služi za uništavanje, to jest ablaciju, abnormalnog tumorskog tkiva, s tim da se ne oštećuje okolno, zdravo tkivo”, rekao je dr. Markotić za emisiju Svijet budućnosti Radija gradska mreža Mostarskog radija.

Uz ostalo je naglasio da pacijenti dan nakon tretmana mogu ići kući.

Prema njegovim riječima, plan je operativnog tima da se upotreba opreme širi i na druge anatomske regije – za zahvate na bubregu, jetri, mišićno-koštanom sistemu, te drugim.

Dr. Markotić je najavio da će se širiti dijapazon usluga iz ovog područja.

Kompletan razgovor, kojeg je vodio urednik emisije Mirsad Behram, možete poslušati u prilogu emisije Svijet budućnosti Radija gradska mreža Mostarskog radija.