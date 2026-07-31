Historičar i stručnjak za međunarodne odnose Tvrtko Jakovina upozorio je da se sukob na Bliskom istoku proširio i da je situacija postala izrazito nepredvidiva. Prema njegovoj procjeni, daljnja eskalacija mogla bi imati katastrofalne posljedice i prerasti u širi međunarodni sukob.

Prof. dr. Tvrtko Jakovina govorio je za Fave TV o stanju na Bliskom istoku, položaju Turske, ratu u Gazi, odnosima Irana i Ukrajine te mogućnosti daljnjeg širenja sukoba.

Ocijenio je da se sukob zasad širi kroz pojedinačne incidente, ali da se već spominju Egipat, sukobi Huta i Saudijske Arabije, odnosi Irana i Ukrajine te moguće prenošenje krize na područje Crnog mora.

“U ovom trenutku još uvijek incidentno, ali sukob se proširio. Govori se o Egiptu, zatim o sukobima Huta i Saudijske Arabije, o odnosima Irana i Ukrajine, pa čak i o mogućem širenju na područje Crnog mora”, rekao je Jakovina.

Prema njegovim riječima, već se izrađuju planovi za novo regionalno uređenje Bliskog istoka, pri čemu bi Sirija mogla imati jednu od ključnih uloga.

Jakovina smatra da dodatnu neizvjesnost donosi predizborna kampanja u Izraelu, zbog koje će jedan od najvažnijih aktera imati ograničen prostor za diplomatske ustupke i kompromis.

“Zbog toga ne mislim da se situacija može brzo, mirno i povoljno rasplesti”, ocijenio je.

Jakovina smatra da u ovom trenutku nijedna od ključnih strana nema interes da sukob poprimi razmjere kakve su se nazirale početkom marta.

Prema njegovoj procjeni, takva eskalacija ne odgovara ni Iranu ni Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, upozorava da je nastala svojevrsna pat-pozicija u kojoj Washington mora pokazati jasniji rezultat.

“Sjedinjene Američke Države moraju ostvariti jasniji rezultat od ovoga koji trenutno imaju. Izrael je u situaciji u kojoj se premijer Benjamin Netanyahu grčevito bori za vlast jer mnoge od najavljenih operacija nisu dale rezultate kakve je najavljivao”, rekao je Jakovina.

Dodao je da Izrael, prema njegovom mišljenju, nije ostvario najavljene ciljeve u Libanu, Gazi ni Iranu.

Iran je, kako je naveo, u nešto povoljnijoj poziciji jer mu je prvenstveni cilj da ne izgubi, odnosno da očuva političku konstrukciju Islamske Republike i spriječi ozbiljnije unutrašnje nemire.

“Zbog toga ne vidim sretan izlaz iz ove situacije u dogledno vrijeme, rekao bih tokom narednih sedmica, a nikome zapravo ne odgovara nastavak sukoba”, kazao je Jakovina.

Upozorio je da bi eventualni širi rat posebno pogodovao državama koje raspolažu razvijenim raketnim sistemima i nuklearnim potencijalom, dok bi posljedice za ostatak svijeta mogle biti katastrofalne.

Govoreći o Turskoj, Jakovina je naveo da je Ankara počela igrati znatno drugačiju ulogu nakon velikog zaokreta u svojoj vanjskoj politici.

Podsjetio je na period kada se počelo govoriti o neosmanizmu i povratku političkog utjecaja Turske na prostore na kojima je nekada bilo prisutno Osmansko Carstvo.

Prema njegovim riječima, u pojedinim arapskim državama pojavila se i nostalgija za razdobljem Osmanskog Carstva, koje dio stanovništva pamti kao stabilniji i sigurniji poredak.

“To je zapravo bio početak pretvaranja Turske u regionalnu silu. U tome također nema velikog iznenađenja”, rekao je Jakovina.

Ocijenio je da je do promjene došlo nakon što je Evropa praktično odustala od evropske perspektive Turske, dok se Ankara istovremeno udaljila od vanjskopolitičkog pravca koji je slijedila desetljećima nakon Prvog svjetskog rata.

“Kada je evropski put prestao biti realna mogućnost, Turska se okrenula potpuno drugačijoj vanjskoj politici”, naveo je.

Jakovina smatra da se takva politika pokazala uspješnom ne samo na Bliskom istoku nego i u brojnim afričkim državama, gdje je Turska razvila politički, privredni i sigurnosni utjecaj.

Tursku je svrstao među tri trajno važne države Bliskog istoka, zajedno s Iranom i Egiptom, iako je ocijenio da je utjecaj Kaira danas slabiji nego ranije.

Prema njegovoj analizi, Washington i Tel Aviv nemaju potpuno jednake stavove o ulozi Ankare.

Dok Netanyahu pokazuje zabrinutost zbog jačanja turskog utjecaja, američki predsjednik Donald Trump Tursku opisuje kao prijateljsku zemlju, a predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana kao svog prijatelja.

“Očito je da Washington i Tel Aviv ipak različito gledaju na ulogu Turske u regiji”, zaključio je Jakovina.

(Kliker.info-SB)