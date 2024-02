Prof.dr. Senadin Lavić : “Zašto bi građani BiH pristali na ucjene Čovića i Dodika?” (VIDEO)

Fokus državne vlasti trenutno je na ispunjavanju preostalih uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora s EU.

Bosna i Hercegovina se priprema za mart, ključni mjesec u kojem će biti poznato je li zemlja ispunila zadatke i stekla uvjete za otvaranje pregovora s EU. O tome hoće li BiH to uspjeti uz brojne ucjene, ultimatume od pojedinih lidera

“Ne vidim velike rezultate. Tragedija je da ne možemo usvojiti dva zakona. Da nije bilo pritiska ili poticaja EU, ovdje se ne bi stvar pokrenula nigdje. Mogli bismo samo sanjati o tome. Pozitivno je da je neko ipak malo potakao ovaj sistem i ljude koji trenutno obnašaju vlast i primorao ih da nešto rade”, rekao je Lavić.

Lavić za rad državne koalicije smatra da su došli samo da obnašaju vlast.

“To nije koalicija. Ovo što su sveli na bošnjačku kvotu, trude se da izvuku bilo kakvu nit koja bi mogla da doprinese nekom napretku BiH. To nije nemoguće kada imate SH pakt organiziran protiv svega bosanskog. Ponašaju se kao da bi se moglo nešto desiti. Nemaju nikakve mogućnosti da bilo šta bitno promijene i donesu okret u ovoj zemlji. Obećanja što su nam davali, vidjeli smo da su to šarene laže. Mlada popualcija ne vjeruje političarima”, ističe Lavić.

Bosna i Hercegovina teži ka ispunjavanju uslova za otvaranje pristupnih pregovora sa EU. Lavić se osvrnuo na to da li Dodik i Čović pokušavaju ispuniti ono što je njima potrebno.

“Čoviću je u interesu Izborni zakon, da omogući da se etnički glasa. On ne može izmijeniti Ustav. To su podvale javnosti. Znamo kako je došlo do Dodikove pobjede. Zašto bi mi građani BiH pristali na ucjene Čovića i Dodika. Nemamo razlog da pristanemo. Ovdje je puno nepoznatih elemenata i čudnih stvari. Lideri Trojke igraju na oštroj ivici. Može se otići u provaliju, ali i ostaviti mala korist. Ta igra je vrlo opasna. Antibosanske, velikosrbijanske snage, gdje god mogu preuzimaju institucije. Ne trebamo biti naivni da ne vidimo šta se radi”, govori Lavić.

(Kliker.info-Hayat TV)