Prof.dr. Senadin Lavić : Zadnjih 30 godina postoji matrica Beograd – Zagreb koja je protiv BiH (Video)

Profesor sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Senadin Lavić gostovao je u izdanju emisije ‘7Plus’ kako bi skrenuo pažnju na sve opasnosti pred BiH.

Konačno bi neko iz Bosne i Hercegovine iz institucija tog sistema moći trebao postaviti pitanje Zagrebu : Do kada se više mislite petljati u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine? Jel to Zagreb nezadovoljan što nije ostvario svoje ratne ciljeve, izuzeo hidrocentrale na Neretvi ili šta već još? Tim ponašanjem i politikama i gospodin Plenković i gospodin Milanović stvaraju jedan nepotreban animozitet između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nama bi Hrvatska trebala biti neko ko će nam pomagati. Trebao, ali ona to ne radi i mi smo svi svjesni toga da ona radi neki drugi posao’ oštar je u ocjeni politike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini profesor Lavić dodajući da u odnosu na evropske integracije Hrvatska jedno govori a drugo radi:

‘To je dakle, perverzno, to je patologija, to je bolest i to na to se treba reagirati. Ne vjerujem u to što pričaju i što rade Plenković i Milanović i ono što oni rade i pričaju o nama u Brisleu, a mi znamo šta pričaju, je bijedno. Tako se ne živi sa svojim komšijama i tako se ne ponaša’ jasno i oštro ocjenjuje dvoličnost politke Hrvatske prema Bosni i Hercegovini profesor Lavić.

Odgovarajući na pitanje kakva sudbina očekuje Dodika i da li je on u poziciji da sada postavlja bilo kakve uslove, profesor Lavić je kategoričan:

‘Prije svega i to je početak – om je čovjek koji je udario na ustavni poredak i on je danas bjegunac od Suda BiH i od zakona ove zemlje. On je dakle bjegunac. Od njega se traži da pristupi tužilaštvu i da izjavu šta je to što radi. On danas prkosi ali je njegov radijus kretanja na kojem to radi od Banjaluke i Laktaša do Zvornika, to je njegova zona kretanja. Dodik je svjestan da će biti uhapšen i da će odgovarati za pokušaj udara na ustavni poredak. Mislim da se je prevario i da niko sa njim neće pregovarat, jer ovo nije 1992 i taj se projekat ne bi smio ponoviti’, eskplicitan je Lavić u odnosu na to šta je mogući prostor djelovanja Milorada Dodika.