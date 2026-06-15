Prof. dr. Senadin Lavić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i bivši predsjendik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” podržao je inicijativu bosanskohercegovačkih pisaca i intelektualaca za povratak knjiga, odnosno Nacionalne i univerzitetske biblioteke (NUB) Bosne i Hercegovine u prostore sarajevske Vijećnice.

“Potreba da se misao čuva i zapisuje, da se bilježi događanje, da se poštuje pamćenje, da postoje mjesta gdje se čuvaju i pohranjuju zapisani sadržaji, stara je hiljadama godina i glavna je odlika civilizacije koju stvaraju racionalna ljudska bića. Tako su nastajale biblioteke od klinopisa do modernih bibliotečkih repozitorija”, zapoočinje profesor Lavić.

Podsjeća da su knjige suštinski izraz postojanja čovjeka u vremenu i prostoru, od stare asirske biblioteke u Ninivi do Vijećnice u Sarajevu.

“U tom smislu, naša sarajevska Vijećnica svijetli na onoj civilizacijskoj liniji od utisaka pomoću zašiljene trske na mehkoj glini u sumerskom gradu Uruka (klinasto pismo) do velikih nacionalnih biblioteka savremenog digitalnog svijeta”, kazuje angažirani bh. intelektualac.

Upozorava da već decenijama ljudi iz političkog života, puni nerazumijevanja i neodgovornosti, ne iskazuju spremnost “da se Vijećnica postavi u centar kulturnog života Sarajeva, da bude centar znanja, mjesto od općeg civilizacijskog interesa čovjeka ovoga prostora”.

“Od posebnog je bosanskog strateškog interesa da Vijećnica ponovo bude mjesto knjige i mladih ljudi koji tragaju za znanjem. Na taj način se iskazuje epohalna svijest i odlučnost da se preko znanja i obrazovanja gradi budućnost Bosne”, poručuje profesor Lavić, te zaključuje:

“Vijećnica treba i mora biti mjesto kulture i obrazovanja, kakva je bila poslije 1945. do 1992. godine, te biti oslobođena od neodgovorne provincijalne političke svijesti koja je zaboravila i zanemarila da je uz nju rastao Univerzitet u Sarajevu i obrazovale se generacije studenata.”

Podsjetimo, brojne značajne javne ličnosti proteklih dana su podržali ovu plemenitu i simbolično važnu inicijativu.

Među onima koji su snažno ustali za ovu plemenitu ideju je i veliki bh. pisac Semezdin Mehmedinović.

“U toku je važna akcija na portalu Radio Sarajeva da se, tridesetak godina od kraja rata, napokon u Vijećnicu vrate knjige. Tamo gdje pripadaju. Ovo je važna odluka, ovdje su na ispitu stanovnici grada, a ne grad. Na ovom ispitu će se pokazati da li su stanovnici Sarajeva zaslužili ovaj grad, ili će nastaviti s odsustvom samopoštovanja, koje su demonstrirali u proteklih trideset godina. Čitajte ove tekstove. Vratimo knjige u biblioteku”, napisao je Mehmedinović.

Kako smo pisali, u međuvremenu je pokrenuta online peticija čiji je cilj vratiti prostor Vijećnice NUB-u, te se pozivaju svi građani da svojim potpisom budu vjetar ovoj plemenitoj ideji. Peticiju je za samo nekoliko dana potpisalo blizu 1.000 osoba među kojima su i brojni uglednici iz Bosne i Hercegovine i regije.

(Radio Sarajevo)