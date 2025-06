Prof.dr. Senadin Lavić : “U nadama tuđmanizma, poništavanje presude u slučaju Kovačević, otvara se put za nametanje ‘legitimnog predstavljanja…'”

U Sarajevu je danas upriličena redovna sesija Kruga 99 o temi “Embargo na demokratiju u BiH – slučaj Kovačević pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP)”.

Uvodničari su bili predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović, bivši rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Enver Halilović, prof. dr. Senadin Lavić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i prof. dr. Hazim Bašić sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

Prof. dr. Senadin Lavić u svom je obraćanju poručio da antibosanske snage, prije svega, žele da nas drže zakovane u etničkoj podjeli i teritorijalnoj getoiziranosti.

– To je osnova da bi se u budućnosti moglo govoriti o srpskim i hrvatskim “teritorijama” u Bosni, a onda sljedno tome i bošnjačkim.

Na taj način se ne govori o Bosni kao jedinstvenoj državi, nego o “tronarodnoj” getoiziranoj zajednici koja poništava vlastitu nacionalnost i svodi je na etničko-religijske grupe i njihove lidere – govori Lavić.

Zbog toga je nužno, dodaje, tražiti izlaz iz daytonskog ustavnog aranžmana i zarobljenosti u aparthejd.

– Zatim, drugo, u nadama tuđmanizma, poništavanje prethodne presude u slučaju dr. Kovačević, otvara put za nametanje “legitimnog predstavljanja” i izbornog zakona po etničko-religijskom modelu HDZ-a kao definitivnog političkog oblika – ističe Lavić.

Na taj se način, nastavlja, Bosna pretvara u tri odvojene etničke republike i skončava svoje postojanje.

– Treće, tzv. “international community”, koja se danas pojavljuje kao tigar od papira i blijedi zaštitnik interesa države BiH, samo će u jednom času da nestane s horizonta i ostavi nas na ledini i vjetrometini – kaže Lavić.

Prema njegovim riječima, Ured visokog predstavnika (OHR) danas ne radi svoj posao kako treba i predstavlja pokazatelj kako međunarodna zajednica drži do države BiH.

– Schmidt je kolonijalnim manirom maharadže poništio bošnjački narod i Ustav BiH na jedan dan da bi otvorio prostor/prolaz HDZ-vom zahtjevu za etničkom podjelom državnog prostora. Naivci još uvijek misle da će neko doći i braniti nas kad fašisti ponovo krenu na Bosnu.

Četvrto, što prije razviti projekt vlastite bosanske samoopstojnosti koji će biti odgovor na evropski cinički pokušaj etničke podjele BiH. Zato je bitno pitanje naše budućnosti nacionalnost i suverenitet, odnosno bosanski etatizam – naglašava Lavić.

Navodi i da hrvatska politika iz Zagreba, na čelu s Plenkovićevim hadezeovskim odnosom prema Bosni, ne skriva da je zadovoljna poništenjem prethodne presude i da sada aktivno napada na Izborni zakon BiH koji će služiti Čovićevoj politici i nastavku tuđmanizma u Bosni.

“U pogledu Bosne i Hercegovine, ključno pitanje je donošenje izborne reforme radi jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda, kao i funkcionalnosti zemlje. Iskorak koji je BiH ostvarila otvaranjem pristupnih pregovora treba biti poticaj političkim akterima da provedu reforme koje su važne za bolji život građana i ubrzanje integracijskog procesa”, citirao je Lavić Plenkovića.

– Plenković i dalje valja tuđmanizam i “legitimno etničko predstavljanje”, pokušavajući Bosnu zalediti u stanju etnopolitike, “tronarodne” konsocijacijske zajednice, koja rezultira etničkim teritorijama i trajnom kontrolom bosanskog prostora od strane susjednih država – Srbije i Hrvatske – zaključio je Lavić.

Profesor Enver Halilović podsjeća da je Veliko vijeće Evropskog suda za ljudska prava poništilo prvobitnu presudu u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, čime je ovaj sud izgubio pravni kredibilitet.

– Presuda je donesena pod političkim pritiskom srpsko-hrvatskog visokog predstavnika u BiH i Vlade Hrvatske. Srpsko-hrvatski politički profil visokog predstavnika u BiH Schmidta je dokazan više puta do sada – govori Halilović.

Sada, dodaje, prvi se put pokazuje hrvatski politički uticaj na BiH preko evropskih institucija.

– Presuda je u funkciji stabilizacije i jačanja srpsko-hrvatskog neokolonijalizma u BiH. Presuda inaugurira krajnji ishod bosanskog pristupa članstvu u EU, a on znači etničku teritorijalnu federalizaciju do krajnjih granica, jer je to apsolutni zahtjev Hrvatske – upozorava Halilović.

Nadalje ističe kako presuda proizvodi euroskepticizam i strah od pristupa EU ako bude vođen etnocentričkim političkim zahtjevima prema BiH.

– Presuda ide u prilog separatističkom i etnocentričkom političkom narativu da je bosanska građanska demokratija opasnost za Balkan.

Narativ o opasnosti bosanske građanske demokratije po mir u BiH i regionu, koji je afirmirao srpsko-hrvatski visoki predstavnik, kako u vezi presude Kovačević, tako i u svom izvještaju Vijeću sigurnosti, identičan je sigurnosnom narativu da je muslimansko nuklearno oružje opasnosti za mir na Bliskom istoku – napominje Halilović.

Presuda Velikog vijeća Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević protiv BiH je izraz i dokaz, posljedica postojanja i djelovanja velikohrvatske političke doktrine “hrvatskog svijeta” Hrvatske prema BiH, nastavlja profesor.

– Prije nekoliko sedmica hibridnim djelovanjem Hrvatska je postigla da naruši odnos BiH i Rabinske konferencije Evrope. EU je prihvatila da se Hrvatska pojavi zaštitnikom Slavena Kovačevića pred Evropskim sudom po osnovu njegovog dvojnog državljanstva, što je suprotno članu 7 Zakona o dvojnom državljanstvu BiH i Hrvatske – riječi su Halilovića.

– Vlada BiH nije zaštitila svog građanina Slavena Kovačevića, nije postupila po članu 7 spomenutog zakona o dvojnom državljanstvu, čime je, između ostalog, manifestirala i potvrdila da je, faktički, neokolonijalna vlast Hrvatske.

Evropski sud je presudio da Slaven Kovačević kao “ostali” nije žrtva Izbornog zakona BiH zato što ne učestvuje u izboru članova Predsjedništva i domova naroda državnog Parlamenta kao etničkih organa vlasti. Ovo je katastrofalna uvreda građana koji se tako izjašnjavaju – poručio je Halilović.

Prof. dr. Hazim Bašić kaže da kontinuirani pragmatični pristup Evropske unije prema Bosni i Hercegovini ukazuje na to da Brisel, opterećen sopstvenim unutrašnjim izazovima, BiH više posmatra kroz prizmu stabilnosti i (geo)strateških interesa, nego kroz vrijednosni okvir.

U tom kontekstu, postavlja se pitanje kako EU vidi razvoj demokratije i trenutne političke krize u BiH.

– Sve dosadašnje presude ESLJP-a su istovremeno i presude kreatorima daytonskog mirovnog sporazuma, odnosno politikama čiji su oni bili reprezenti. Presuda u slučaju Kovačević, posmatrana u kontekstu Ustava BiH i njegovih diskriminatornih odredbi je integralna i paradigmatska.

Ali, fokus EU u slučaju BiH je isključivo na ispunjavanju formalnih zahtjeva, dok se sama suština reformi i njihov stvarni efekat stavljaju u drugi plan.

Evropska unija ostala je nijema na intenzivno lobiranje Hrvatske, zajedno s visokim predstavnikom na rušenju presude Kovačević, a time i principa na kojima su bazirani njeni temelji – navodi Bašić.

Upozorio je da EU ne bi smjela tolerisati ovakvo postupanje svojih članica u odnosu na države koje su u procesu pristupanja i prema kojima je preuzela obavezu pružanja pomoći u provođenju ustavnih reformi. Poruka iz EU je svaki put ista: dogovorite se.

– U daytonskom Ustavu BiH svjesno je prekršena Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, a sav teret odgovornosti za njegove promjene licemjerno je stavljen isključivo na domaće političare.

Daytonski ustavni sistem bez sumnje generira podjele i sukobe, a nas i danas ubjeđuju da je to nužna osnova budućeg državnog razvoja?

Kako je moguće da i danas, nakon brojnih sudskih presuda, mogu od građana BiH tražiti da žive u pravnom okviru koji je nastao na temelju presuđenih ratnih zločina i negacije prava – upitao je profesor Bašić.

Smatra da su politike koje se protive izvršenju presuda ESLJP-a iste one snage koje su rušile BiH.

– Hipokriziju evropskih birokrata prema evropskoj perspektivi BiH potvrđuje i njihova šutnja kada je visoki predstavnik Schmidt svojim odlukama u dva navrata ojačao etnički princip.

Iako je u vrijeme donošenja njegovih izmjena zakona već bilo pet presuda ESLJP-a kojima se daje prioritet građanskom principu političke reprezentacije. A istu preporuku još prije 20 godina imala i Venecijanska komisija, kao ključno tijelo Vijeća Evrope za razvoj demokratije i ljudskih prava – govori Bašić.

Također dodaje da je na globalnom planu BiH dokazala da su istina i internacionalno pravo na njenoj strani.

– Presude ESLJP-a su argumenti u interesu države BiH i njenih građana, a protiv domaćih i stranih politika koje su rušile i još uvijek ruše BiH.

Presude jasno dokazuju da su građani BiH imali i imaju pravo u svojoj borbi, a to je dovoljno da se od borbe za primjenu prava nikada ne odustane.

EU mora konačno uvažiti činjenicu da građani Bosne i Hercegovine ne traže ništa što im ne pripada, da im država prestane biti sui generis.

Međutim, u slučaju BiH, dojam je da EU odustaje od vlastitih vrijednosti. Borba za jedankost ljudi i izvršenje ovih presuda je borba za civilizacijske vrijednosti.

Pored toga, izvršenje svih presuda ESLJP-a bi doprinijelo makar djelimičnoj sanaciji rezultata dvostruke agresije počinjene nad BiH. Također, umanjile bi se i opasnosti od budućih negativnih utjecaja susjednih država na BiH – zaključio je u svom obraćanju Bašić.

