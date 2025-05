Prof.dr. Senadin Lavić : “Dodik je sam ostavljen na ledini kod Laktaša, Čović nastavlja ideje UZP-a…”

“Čović, nažalost, nastavlja ideje UZP-a i potpuno ignorira, kao da ne postoje, presude Haškog tribunala. U toj formi podlost je postala politički model. Njegov je velikohrvatski zadatak da drži sjećanje na mehanizam HR H-B u pričuvi i da je uskrsne ako zatreba i ukaže se povijesna prilika za dovršenje tuđmanizma. On, istovremeno, strateški čuva leđa Dodiku i velikosrpskom projektu u Bosni”, kaže za “Slobodnu Bosnu” profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić.

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović u nedavnom intervjuu za Hrvatski tjednik izazvao je mnogo bure u javnosti kazavši da su rekacije predsjednika bh. entiteta Republika Srpska Milorada Dodika posljedica onoga što vidi u Federaciji. “Ako Bošnjaci mogu birati Hrvatima predstavnike, logično je da se Srbi pitaju kada će isto doživjeti. Njegovo ponašanje je politički refleks, možda i pretjeran, ali razumljiv.”

Između ostaloga, Čović je tako iznio i svoju viziju dugoročne stabilizacije BiH, u kojoj ključnu ulogu ima model triju federalnih jedinica.

“Ako želimo funkcionalnu BiH, moramo uvažiti stvarnost. Tri federalne jedinice – bošnjačka, hrvatska i srpska – dale bi stabilnost, zaustavile bi preglasavanja i omogućile svima da se osjećaju sigurnima u okviru zajedničke države”, kazao je on.

“Čović razvlači pamet bosanskih Hrvata”

“Čović kontinuirano obmanjuje javnost i razvlači pamet bosanskih Hrvata sa svojim projektom o ‘legitimnim’ predstavnicima Hrvata. Diskurs kojim on raspolaže i terorizira nas godinama na razini je plemensko-religijske svijesti koja stoji u konfliktnom odnosu prema drugoj društveno-kulturnoj grupi i ne traži zajedničke crte egzistencije s njom, nego istrajava na suprotstavljenosti kako bi svoju preddemokratsku viziju života na silu inaugurirao u Bosnu. On program HDZ BiH predstavlja kao ‘pravno-političku’ normu i tumači konsocijacijske zidove kao smisao društvene organizacije tri plemena. U suspektnom velikohrvatskom islamofobičnom svjetonazoru Bošnjaci su odgovorni za sve, jer ne dozvoljavaju podjelu Bosne i velikohrvatsku kontrolu FBiH. Kao i Dodik, Čović vidi u ‘političkom Sarajevu’ glavni problem aktualnog stanja. On je na razini rabulistike i ne ustručava se javno i bez srama podvaljivati etnički ekskluzivizam kao vrijednost i politički model. Ne smijemo zaboraviti, etnička izabranost i eugenika su opasne predrasude”, kaže profesor Lavić.

Naš sagovornik konstatuje da bi se lider HDZ-a trebao zapitati zašto građani ne žele za njega glasati i kako ga uopće doživljavaju.

“Čović zna da po Izbornom zakonu BiH za članove Predsjedništva BiH glasaju građani BiH. Izbori za Predsjedništvo nisu etničko prebrojavanje/biranje odvojenih glasačkih skupina. On nikada neće pobijediti kada se na izbore za člana Predsjedništva prijavi predsjednik Komšić ili neki drugi kandidat iz reda Hrvata. On bi se trebao zapitati zašto građani ne žele za njega glasati i kako ga uopće doživljavaju s tom prevarantskom hinjskom politikom strvinara koji čeka da na ‘bojnom polju’ naknadno pokupi plijen. Moglo bi se reći da on jaše mrtvog konja.

Čović, nažalost, nastavlja ideje UZP-a i potpuno ignorira, kao da ne postoje, presude Haškog tribunala. U toj formi podlost je postala politički model. Njegov je velikohrvatski zadatak da drži sjećanje na mehanizam HR H-B u pričuvi i da je uskrsne ako zatreba i ukaže se povijesna prilika za dovršenje tuđmanizma. On, istovremeno, strateški čuva leđa Dodiku i velikosrpskom projektu u Bosni! To bi trebalo biti jasan znak bosanskim političkim snagama u vezi s njim. Niko u Evropi više ne želi Čovića i Dodika na političkoj sceni Bosne i Hercegovine!”, pojašnjava Lavić.

S druge strane, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik još od kraja februara ove godine, nakon prvostepene presude Suda BiH kojom mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, te mjere sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest (6) godina, od dana pravomoćnosti presude, poduzeo niz katastrofalnih poteza i napada na ustavni poredak BiH. Protiv njega i drugih zvaničnika RS otvorena istraga u Tužilaštvu BiH.

Dodikov poziv Bošnjacima da se “vrate pravoslavlju” također je izazvao buru u javnosti. Na pitanje jel’ ovim Dodik konačno dotakao dno, profesor Lavić kaže da je on samo psihopatski papagaj nečega što je čuo ili dobio kao upute za psihološko-propagandno djelovanje u javnosti.

“Dodik igra na više pozornica ujedno”

“Dodik uopće nije bitan, jer taj kvarni ljudski oblik odavno nije sav svoj. Srbija je od 19. stoljeća izvor i uzrok cjelokupnog antibosanskog zla i moramo percipirati tu poneričku osnovu stradanje bosanskog naroda od srbijanskog zla. Srbija je, dakle, izvorište balkanske katastrofe od 19. stoljeća i kontinuirano koristi bosanske pravoslavce, bošnjačke ili vlaške, nije bitno, kao puke izvršioce prljavog posla na istrebljenju muslimana. Zato preporučujem pažnju javnosti na kecmanovštinu (neki “Proka Prokić”) ili na one forme javnog ispoljavanja stavova i tvrdnji koje danas demonstriraju N. Kecmanović, D. Tanasković, S. Antonić, A. Vučić, A. Vulin i mnogi drugi u orbiti “srpskog sveta”. Dodik samo ponavlja njihove ‘stavove’, primitivne velikosrpske ‘narative’ koji se čuju od “srpskih znanstvenika” i sveštenika Crkve Srbije”, kaže profosor Senadin Lavić, te dodaje:

“Laž je njihova osnova argumentacije! Dodik je samo psihopatski papagaj nečega što je čuo ili dobio kao naputak za psihološko-propagandno djelovanje u javnosti. On igra na više pozornica ujedno. Tako, naprimjer, svi se okreću na patološke izjave koje imaju za cilj nipodaštavanje Druge narodne grupe (bosanskog bošnjačkog naroda) i njihovog vjerovanja, a potpuno se gubi iz vida da je on bjegunac od zakona, dio pobunjeničke skupine koja se digla protiv države BiH, čovjek s kriminalnim djelovanjem.”Profesor Lavić upozorava da je mnogo važnije iznaći mehanizam ili model da se Bosna potpuno zaštiti od smišljenog plana destrukcije ustavno-pravnog i finansijskog poretka, ali prije svega od bilo kakvog iznenađena militarno-destruktivnog karaktera, te da mu ne pada na pamet da interpretira, kako kaže, glupačke izjave Milorada Dodika.

“Bosnu zaštiti od smišljenog plana destrukcije ustavno-pravnog i finansijskog poretka”

“On kao primitivni pljuvač etnofaulizma ne može imati neku ozbiljnu misao dok đikanski arlauče ispod šatre. Smatram da je važnije iznaći mehanizam ili model da se Bosna potpuno zaštiti od smišljenog plana destrukcije ustavno-pravnog i finansijskog poretka, ali prije svega od bilo kakvog iznenađena militarno-destruktivnog karaktera. Ozbiljni Bosanci prvo moraju odbaciti matricu etnopolitike i pljačkanja sebe i svoje budućnosti. Bosanska spremnost na srbijanski udar ili neku sličnu situaciju mora biti apsolutna. Mi ne smijemo plaćati njegove račune i bolesnu megalomaniju. Mi još uvijek ne znamo koji je subjekt “Vijadukt”? Ko stoji iza toga? Šta je to? Je li to uhodan jatački “model” koji on korisiti decenijama da pljačka državu? Da prodaje zgrade ili zemlju po basnoslovnim ciframa?”, kaže profesor Lavić.

On, također, potcrtava da Dodik ima zadatak da pomogne Vučiću u bezizlaznoj situaciju u kojoj se srbijanski vožd našao.

“Vožd Vučić bi sada najradije vojnički napao na Bosnu ili na Kosovo (kada bi mogao) da srbijansku javnost sa sebe i svoje propasti. Dodik je, također, radio za neke evropske i zapadne adrese i vrlo se nadao da će nastaviti podržavati njegovo protivustavno ludilo antibosanstva. On je, međutim, glavni ruski igrač na destabilizaciji ovog dijela Evrope. Rusija i Srbija preko njega prave nered na Balkanu. Sada je sam i ostavljen na ledini kod Laktaša! A, pritom, policijske agencije strpljivo rade svoj posao”, pojašnjava naš sagovornik.

“Semiotika Bosne”

Sutra (5. maja) u 18.30 sati u Svečanoj sali općine Novi Grad u Sarajevu bit će održana promocija nove knjige “Semiotika Bosne” (2025) profesora Senadina Lavića.

“To je moja nova knjiga u kojoj se zanimam za pitanja semioze u povijesnom kontekstu Bosne kao ‘predmeta’ obeznačenja u projekcijama velikodržavnog hegemonizma. Ovdje se pod semiozom misli proces označivanja u kojem se oblikuje ili stvara znak sa svojim značenjem i konstruira njegovo tumačenja u pragmatičkoj povijesnoj igri komunikacije.

Kada određene sadržaje (znakove i značenja) iz oblasti sociologije, politologije, historiografije, antropologije, etnologije, prava, teorije književnosti ili neke druge znanosti o društvu i čovjeku, posmatramo kroz prizmu semiotičkog tretiranja znaka onda se vrlo lako uočavaju mjesta krivotvorenja, podmetanja, obmanjivanja, laži, izmišljotina.

Bitno znakovlje Bosne, koje nastaje tokom kulturne povijesti Bosne, danas je semantički iskrivljeno spornim pseudo-znanstvenim i populističkim interpretacijama. U tom vidiku pojavljuju se predmeti, naprimjer, ‘velikodržavni terorizam’, ‘etnoteritorijalizacija’, ‘antibosanski projekti’, ‘ponerička agonija velikosrpstva’, ‘cinička etnopolitika’, ‘Bosna kao ‘predmet’ osvajanja biopolitike’, ‘srpska Bosna’ i tim redom. Sve to se zaokružuje u konceptu Montaigneove skepse koji je koristio Ulrich Beck u svojim radovima o rizičnom društvu i refleksivnoj modernosti. Montaigneova skepsa je izraz disidentskog prezira i kritike vlastitog doba koje se prepoznaje u patokratiji, nihilizmu, moralnom rasulu egzistencije i špenglerovskoj dekadenciji civilizacije i društva.

Zato se na kraju, u drami opstanka, pojavljuje bosansko pitanje kao ključno pitanje naše novije povijesti i više niko odgovoran i znanstveno ozbiljan ne može odstupiti od pitanja bosanskog identiteta i njegovog razrješenja u formi komunikativne racionalnosti. To znači da ne figurira više hipnotizirajući narativ o povratku u prošlost. Potisnuti govor o bosanstvu je nadošao u razgovor i više se ne može zanemariti! Semiotika Bosne je pothvat otvaranja drugačijeg pristupa Bosni kao povijesno-kulturnoj i političko-pravnoj činjenici povrh zgotovljenih matrica u kojima je njena “sudbina” bila zapečaćena i završena u narativima SH akademika. Mi smo danas na početku Bosne!”, kaže profesor Lavić za SB.

S.Gojak (Slobodna Bosna)