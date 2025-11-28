Prof.dr. Senadin Lavić : Amerikanci su sklonili Dodika, EU će Čovića (Video)

U emisiji ”Dobar dan, BiH” o važnosti ovog događaja s historijskog, društvenog i političkog gledišta razgovarali smo s profesorom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Senadinom Lavićem, s kojim smo komentarisali i druge političke aktuelnosti u našoj domovini.

Gospoda iz drugog entiteta slavila su dan potpisivanja Dejtonskog sporazuma kako bi slavili neki drugi dan, a kako bi ignorisali 25. i 26. novembar 1943. godine, koji je zakonom proglašen kao Dan državnosti. To je bilo tako definisano dok je Bosna i Hercegovina bila dio SFRJ, dakle u prošloj državi, a danas se to može slobodno i regularno reći da je to Dan države Bosne i Hercegovine. To je, dakle, datum kada je nakon perioda osmanske vlasti, Austro-Ugarske i prve i druge Jugoslavije, vraćena državnost jednoj staroj evropskoj političkoj činjenici’,napominje profesor Lavić i dodaje: To je sveti dan za nas u Bosni i Hercegovini i mi ga doživljavamo kao dan sekularne, demokratske, državne svijesti koja živi u ovoj zemlji i koja je s razlogom ponosna na to. Prema tome, postoje snage koje ne žele državu Bosnu i Hercegovinu i koje kažu da postoje srpske teritorije u Bosni i Hercegovini, hrvatske teritorije u Bosni i Hercegovini i koje žele da obilježavaju neke svoje dane. Ja se nadam da smo mi svjesni tih ideja, tih projekata, tih politika i da mi nikada nećemo posustati u obilježavanju Dana države Bosne i Hercegovine, koji je za nas svetinja i koji, kako ste vidjeli i sinoć u Vijećnici, obilježavamo s dostojanstvom i ponosom, naglašava profesor Lavić.

Odgovarajući na pitanje kako to objasniti snagama koje su protiv Bosne i Hercegovine i njenog postojanja i govoreći o načinima borbe protiv tih politika, profesor Lavić podsjeća na rezultate posljednjeg oružanog otpora toj ideji koju je uspješno i pobjednički vodila Armija RBiH.

Mislim da i jedne i druge treba podsjetiti da je Armija Republike Bosne i Hercegovine polomila srpsku vojsku Radovana Karadžića i pobijedila HVO i HV, i da je nakon tog poraza Tuđman potpisao Vašingtonski sporazum, a da su sljedeće pobjede primorale Karadžića i Miloševića da potpišu Dejton.

Dakle, Armija RBiH je omogućila da država Bosna i Hercegovina nastavi svoj kontinuitet. Naravno, potrebno je te snage podsjetiti i da postoje sudske presude iz Haga koje su vrlo jasno i vrlo precizno označile ljude, pojedince i organizovane kriminalne grupe kao glavne krivce i presudile im. Dakle, te separatističke i treće entitetske snage su već jednom bile poražene i ako bude trebalo, opet će biti, jer ne sumnjam u našu spremnost i odlučnost da branimo Bosnu i Hercegovinu.

Posljednji dokaz za to je da su te separatističke snage isključene iz političkog života i da ih sada predvodi jedan politički pajac i pljuvač otrovnih izjava, primitivac koji je završio s političkom karijerom, podsjeća Lavić te poentira:

Ista sudbina čeka i iste je upute dobio i ovaj predvodnik na evropskom putu, legitimni predstavnik HDZ-a, i mislim da im je obojici jasno da nema ništa od njihovih zahtjeva. Vidite, Amerikanci su uklonili Dodika, a EU će skloniti Čovića jer je već dobio jasne upute da treba da se skloni, zbog čega je nedavno i bio kod Plenkovića, da ga pita šta da radi. U tom smislu je naročito važan ovaj američki pritisak za Južnu interkonekciju, gdje mu je jasno poručeno da on nema tu šta da se pita niti da odlučuje i da se on mora prilagoditi širem kontekstu evropskih i američkih potreba i interesa, akcentira profesor Lavić.

