Prof.dr. Sead Turčalo : Najpogubnije što političari iz Sarajeva ne oponiraju narativu HDZ-a i SNSD-a (Video)

Trebamo razdvojiti neke činjenice. Sud apsolutno nije uopće ulazio u meritum. To je odbačeno iz proceduralnih stvari jer aplikant nije iznio sve činjenice. Također, nije bio žrtva onako kako je to Sud predočio. Sud nije osporio da je ustavno-pravni poredak diskriminatoran niti je odbacio prethodne presude u smislu da su građani BiH ograničeni etničkim i teritorijalnim uvjetima.Ovdje ni u kojem slučaju ne možemo reći da je rehibilitirao daytonsku strukturu. Kad je donesena prvobitna presuda bilo je jedno izuzeto mišljenje. To je mišljenje elaborilalo sve ove stavke. U prvom redu da nisu iskorišteni svi pravni lijekovi do Suda u Strasbourgu. Ova žalba se pretvorila u pravno ali i geopolitičko pitanje zbog uplitanja Hrvatske i OHR-a. Iz Hrvatske su jasno razumjeli da se ne bi moglo impementirati ono što HDZ želi da se usvoji.