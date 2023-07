Prof.dr. Šaćir filandra : Dodik će se praviti kao da se ništa nije desilo

Univerzitetski profesor Šaćir Filandra danas je za N1 govorio o aktuelnim političkim odnosima nakon sinoćnjeg sastanka vladajuće koalicije u Sarajevu. Kako je istakao, koalicija “Trojka – Dodik – Čović” je ispočetka djelovala poljuljano, ali ipak daje pragmatične rezultate.

Filandra kaže da je lijepo bilo čuti poruke nakon sinoćnjeg sastanka.

“Lijepo je bilo za čuti. Malo teško za povjerovati, ali lijepo za čuti. Dašak nečeg iznenađujuće lijepog je došao sa tog sastanka. Da li će to potrajati? To je sasvim drugo pitanje. Posebno do termina 22. augusta do kada je planirana sjednica”.

“Koalicija Trojka, Dodik i Čović je djelovala poljuljano, ali ipak daje pragmatične rezultate”, istakao je.

Ističe da Milorad Dodik nema političku autonomiju u donošenju odluka.

“Kao što njegove dosadašnje aktivnosti ne treba uzimati suviše ozbiljno, s obzirom da on nema političku autonomiju u donošenju odluka. Čvrsto je vezan za beogradski režim, posebno za ruski režim. Nije autonoman, na njega se reflektiraju različiti režimi”.

“Dodik će se praviti kao da se ništa nije desilo i ništa nije bilo i to će mu u RS javnost sve oprostiti. Ne vidim tu neku veliku političku filozofiju, nego jedno vješto političko mešetarenje koje mu je politička scena dozvolila”, kaže Filandra.

Sukob u Ukrajini je razlog mnogih trenutnih kočnica.

“Ja iskreno vjerujem, nemam argumentaciju, da je evropska orijentacije postojećeg režima pod pritiskom da se taj proces malo ubrza. Deprimirajuća činjenica je sukob koji traje u Ukrajini. Ovdje se neće objektivno ništa desiti dok se ne riješi taj sukob”.

“Pitanje Kosova i Srbije će sačekati da se riješi taj sukob, s obzirom da je Dodik organski vezan za režime u Beogradu i Moskvi”.

Još je kazao da nisu učesnici sastanka promijenili Dodika, već da on to radi iz vlastitih interesa.

“Trojka je u nezavidnoj poziciji, njen pregovarački kapacitet je umanjen. Njen poslanički kapacitet je labav u odnosu na SDA. Trojka pokazuje spremnost na kompromisna i pragmatična rješenja. Akteri Trojke su u znatno lošijoj poziciji i lako ih je kritikovat.

Mislim da opći ambijent i spremnost Brisela daju vjetar u leđa Trojci. Nisu oni promijenili Dodika, on je to radio iz svojih interesa”.

Još je poručio da je Dodik bez Čovića politički mrtav.

“Dodik je bez Čovićeve podrške beznačajan, mrtav, nema taj kapacitet. Samo s Čovićem može da diktira dnevni red. To dokazuje da je pozicija Trojke na nivou države inferiorna. Dodik i Čović vode glavnu riječ. Dodik bez Čovića nema tu moć i tu snagu”.

(Kliker.info-N1)