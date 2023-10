Prof.dr. Neven Anđelić : Trenutno u BiH niko nema snage za početak sukoba

– Svi politički akteri su naučili na koji način da upotrebljavaju legalne poluge da sprečavaju razvoj društva i kreiranje prosperiteta za građanke i građane BiH. To nije zaleđeni sukob, ja bih to nazvao zaleđenim mirom u BiH. Nemoguće je kreirati sukobe jer ne postoji popularno raspoloženje za takvo nešto. Sjećanje na ratove 90-ih je svježe i značajan dio društva bi ovog puta donio drugačiju odluku. To bi bio egzodus stanovništva iz BiH, koji se već dešava iz ekonomskih razloga, upravo zbog ovakvog načina vladavine – kaže Anđelić.

Dodaje da vanjski akteri, prvenstveno Rusija, mogu imati interes da novim žarištima skrenu pažnju s Ukrajine.

– Međutim, zapadna alijansa je prisutna u BiH, bez obzira na to da li postoji članstvo u NATO-u ili ne. Tu su stvari jasne. To je dodatni razlog da ja ne vidim mogućnost za organiziraniji nasilni konflikt – ističe Anđelić.