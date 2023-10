Prof.dr. Neven Anđelić : I Hamas i izraelska vojska čine ratne zločine, na licima ljudi na Bliskom istoku vidimo da pate

– Problem je u granicama i problem je u pravima ljudi. Ono što je meni vrlo bitno, a što se pokazalo već prvog dana rata, jeste činjenje ratnih zločina. Bez obzira da li mi lično imamo više razumijevanja za jednu ili drugu stranu, činjenica je da su obje strane počinile ratne zločine. Ciljanje civila, uzimanje talaca, ubistva, razaranja, to su sve slučajevi ratnih zločina. Počinio ih je Hamas, počinila ih je izraelska vojska. Prema snimcima i fotografijama koje dolaze iz Gaze i Izraela tamo je opšta destrukcija i na licima ljudi vidimo da pate – kaže profesor Anđelić.

Samo početak

Zabrinjavaju najave da, nakon Hamasovog upada u Izrael, napadi na Gazu neće biti brzo završeni. Tome u prilog ide i izjava premijera Izraela Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da je trenutno bombardiranje Gaze “samo početak”.

– Tu imamo dodatni problem, jer su političke vođe u poziciji da donose odluke. Ova eskalacija, koliko ja pamtim, neviđena je po obimu žrtava i destrukcije. U pojasu Gaze već 16 godina imamo na vlasti Hamas, koji je na listi terorističkih organizacija u zapadnoevropskim zemljama i SAD. Na čelu Izraela nikad radikalnija, desnija vlada nije postojala do sada. Imamo taj sukob radikalnih opcija i nedostatak želje da se nađe neka solucija kojom bi se, ako ništa, izbjeglo nasilje. Izrael je u subotu doživio šok, u njegovoj interpretaciji to je poraz koji se mora osvetiti, tu sada ima podršku ili ga vuku još veći ekstremi koji su članovi njegove vlade, pa dolazimo do ogromnog razaranja i velikog broja žrtava. Netanjahu to mora i zbog sopstvenog opstanka na vlasti, jer mu se pozicija ljulja već godinama, ali neprestano se vraća na vlast – ističe Anđelić.