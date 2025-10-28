Prof.dr. Nerzuk Ćurak : Liberalna demokratija je umrla, a Evropa se opasno militarizuje i pretvara u tvrđavu straha (Video)

“Evropska unija ne može biti u svijetu, a izvan svijeta – ona mora registrirati opasnosti u svom susjedstvu. Ali imajući u vidu vrijednosni imaginarij Evropske unije, militarizacija Evrope bi, unutar svijeta koji je ratnički, imala smisla jedino pod uvjetom da brani vrijednosti EU kao mirovne trajektorije. A to znači da brani vrijednosti migracija – da ljudi slobodno dolaze u Evropsku uniju – da ljudi imaju pravo živjeti tamo gdje hoće pod uvjetom da se drže pravila te zajednice. Da ostane jedna kosmopolitska republika. Dakle, da baštini najbolje ideje Urlicha Becka koji je jedan od ključnih intelektualnih autoriteta EU kao komopolitskog eniteta. Socijalna pravda, inkluzija, empatija, solidarnost. A ne da to bude nova trumpovska Amerika u kojoj će bijeli ljudi imati sva prava, a sve ove druge vrijednosti biti izgnane. Protiv sam takve Evropske unije. Ja sam za kosmopolitsku Evropsku uniju čiji horizont nade mora ostati otvoren”, zaključio je profesor Ćurak u razgovoru za N1.