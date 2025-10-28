Prof.dr. Nerzuk Ćurak : Liberalna demokratija je umrla, a Evropa se opasno militarizuje i pretvara u tvrđavu straha (Video)
U intervjuu za N1, ugledni profesor mirovnih i sigurnosnih studija, član Akademije nauka i umjetnosti BiH Nerzuk Ćurak, upozorava da svijet ulazi u epohu “postfašizma”, u kojoj se rat normalizira, a demokratija sama proizvodi vlastitu negaciju. “Nova američka administracija je put u pakao za naš svijet”, kaže Ćurak, dodajući da se Evropa opasno militarizuje i pretvara u tvrđavu straha, dok se liberalna demokratija raspada iznutra.
Komentirajući izjavu Stevea Bannona da je Donald Trump “instrument Božije volje”, Ćurak u emisiji Izvan okvira ističe da svijet ponovo svjedoči opasnoj pojavi teološko-političkih narativa koji legitimišu nasilje, autoritarizam i isključivost.
“Čovjek, kao antropološki entitet, je precijenjen. Malo je onih koji su vođeni idealima humanizma i pravde, a naročit deficit humanizma danas postoji među donositeljima odluka. U takvoj atmosferi pojavila se nova teološko-politička elita koja pokušava da konstituiše novi svijet na premisama izabrane božanske volje. To su novi oblici fašizacije društvene svijesti – i veliki problem je što milioni ljudi to prihvataju”, rekao je univerzitetski profesor Nerzuk Ćurak podsjećajući da su i predstavnici sadašnje američke administracije izjavili da imaju “božanski mandat” da preurede svijet, što vidi kao zabrinjavajući znak vremena.
“Živimo u doba morbidnih simptoma”
Pozivajući se na Antonija Gramscija, Ćurak kaže da današnji svijet u kojem stari poredak umire, a novi se još nije rodio, rađa upravo “morbidne simptome”.
Fašizam nekad i sad
“Pod površinom se dešavaju procesi koji oblikuju naš svijet na matrici post-fašizma. To nije više fašizam iz tridesetih godina, ali ima njegove varijante – ideološke konekcije s odigranim fašizmom. Današnji post-fašizam je ad hoc, bez ideološke dubine, ali s jakim impulsom dominacije, militarizma i poricanja emancipatorskih dostignuća čovječanstva”, pojasnio je u razgovoru za N1.
“Liberalna demokratija je umrla”
Na pitanje šta se događa s Amerikom danas, Ćurak iznosi vrlo pesimističnu ocjenu:
“Liberalna demokratija je u ovom trenutku umrla. Ono što danas živimo jeste transformacija u neoliberalnu hegemoniju u kojoj konzervativni liberali lakše prave saveze s post-fašistima nego s ljevicom”, dodao je upitavši: ko nama garantuje to da, “ako Trump dobije i treći mandat, da to neće postati okvir drugim diktatorima, u drugim zemljama, da zasnuju apsolutnu vlast?”
EU ne smije postati “nova trumpovska Amerika”
Prema njegovom mišljenju, Demokratska partija u SAD-u izgubila je sposobnost da artikuliše moralni autoritet, dok je evropska desnica, inspirisana trumpizmom, sve agresivnija. Komentirajući militarizaciju Evropske unije, Ćurak kaže da Evropa gubi ono što ju je činilo jedinstvenim projektom mira.
On ističe da je Evropa danas na raskršću: može postati “nova trumpovska Amerika“, tvrđava bijelih ljudi, ili obnoviti kosmopolitski duh, solidarnost i empatiju.
“Evropska unija ne može biti u svijetu, a izvan svijeta – ona mora registrirati opasnosti u svom susjedstvu. Ali imajući u vidu vrijednosni imaginarij Evropske unije, militarizacija Evrope bi, unutar svijeta koji je ratnički, imala smisla jedino pod uvjetom da brani vrijednosti EU kao mirovne trajektorije. A to znači da brani vrijednosti migracija – da ljudi slobodno dolaze u Evropsku uniju – da ljudi imaju pravo živjeti tamo gdje hoće pod uvjetom da se drže pravila te zajednice. Da ostane jedna kosmopolitska republika. Dakle, da baštini najbolje ideje Urlicha Becka koji je jedan od ključnih intelektualnih autoriteta EU kao komopolitskog eniteta. Socijalna pravda, inkluzija, empatija, solidarnost. A ne da to bude nova trumpovska Amerika u kojoj će bijeli ljudi imati sva prava, a sve ove druge vrijednosti biti izgnane. Protiv sam takve Evropske unije. Ja sam za kosmopolitsku Evropsku uniju čiji horizont nade mora ostati otvoren”, zaključio je profesor Ćurak u razgovoru za N1.
