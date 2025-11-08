Prof.dr. Ivo Komšić : “RS priznao Alija! Morali smo LIKVIDIRATI RS! Ne bih potpisao Dejton!” (Video)

Ivo Komšić, profesor i ratni član Predsjedništva RBiH, bio je gost večerašnjeg „Centralnog dnevnika“.

Otvoren, detaljan intervju Ive Komšića: „Iza naših leđa je dogovorena legalizacija RS-a mjesec dana nakon ‘Oluje’! O njima Holbrooke nije dao da se pregovara – to je bilo dogovoreno i potpisano! Iza leđa Predsjedništva je potpisan sporazum o priznanju RS-a!“

Salihović: „Je li Muhamed Šaćirbegović imao dozvolu od Alije da potpiše?“

Komšić: „Naravno da jeste! Dobio je nalog od Alije da potpiše! Priznao mi je godinama poslije. Jedva je prelomio preko jezika! Imam originalni primjerak Dejtonskog sporazuma.“

Salihović: „Je li Dejton bio greška?“

Komšić: „Greška je! Unutra su ubačene stvari koje blokiraju državu! Međutim, sad nas samo spašava Dejton. Da nam nije Dejtona, ovi bi podijelili državu! Dodik bi proveo secesiju, Čović i Bakir bi se dogovorili oko dva entiteta u Federaciji! Ako se držimo slova Dejtona – to nije moguće. Sad i ja kažem: držimo se Dejtona, bez obzira što znam šta sve ne valja u njemu! Holbrooke je znao za ovo. Bio je dobar diplomata, znao je za sve naše ratne opcije! Ratne opcije su ugrađene u Dejton – nisu poništene! Ako se zatvori OHR, ruši se Dejton!“

(Kliker.info-Face TV)