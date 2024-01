Prof.dr. Ivo Komšić : Dodikova parada smijurija! RS će srušiti Dodik uz pomoć Amerikanaca! (Video)

Ivo Komšić, bivši član ratnog Predsjedništva BiH i bivši gradonačelnik Sarajeva. u CD-u upozorio na ruski utjecaj u Bosni i Hercegovini, koji podupire režim Milorada Dodika: “Treba dobro procijeniti državnu poziciju sada! Nova šefica NATO snaga dala zanimljivu izjavu: ‘Sve ovo što se zbiva posljedica je ruske destabilizirajuće politike!’ Kalabuhov stoji uz Dodika!”

Komšić: “Gledao sam Dodikovu paradu; meni je to smiješno!“

Hadžifejzović: “Šta ako Dodik ima nešto što neće da pokaže?”

Komšić: “Ništa on neće napraviti! Taj Dejton, protiv kojeg sam ja bio, definisao je pozicije entiteta unutar BiH. To je nepromjenljivo, to se ne može promijeniti! Dejtonski sporazum je američki sporazum; nikad Amerika neće dozvoliti da im neki balkanski avanturista obori sporazum!”

Hadžifejzović: “Dodik negdje ima napisanu odluku o otcjepljenju, ali čeka neki prvi povod da to objavi! Moglo bi to biti ovih dana?“

Komšić: “Dodik i Vučić su propustili priliku! To je bilo prije dvije godine! Prvog marta prije dvije godine je trebao da počne belaj u ovoj zemlji! Dodik je već planirao da rasporedi policiju po entitetskoj granici! Vučić je digao vojne snage u stanje pripravnosti, sve je bilo na Drini! Mogli su se ušetati!”

Hadžifejzović: “Šta se sada promijenilo?”

Komšić: “Sve se promijenilo! NATO tada nije bio pripravan za odgovor! Ovdje je sad situacija potpuno drugačija! Tada NATO nije imao dobro zaštićen zračni prostor. Mi smo duboko u teritoriji NATO-a! Pokriveni smo!”

Hadžifejzović: “Zašto NATO i Zapad dozvoljavaju Dodiku ovakvo ponašanje? Organizuje parade, vrijeđa ih…”

Komšić: “Bio sam kod Murphyja uoči Nove godine! Prvi put sam čuo jasan stav. Rekao je: ‘Mi nikada nećemo dozvoliti da dođe do bilo kakve secesije! Čvrsto stojimo iza suvereniteta BiH! To je garantovano Dejtonom i mi to nećemo dozvoliti!’”

Hadžifejzović: “Razgovarao si sa Schmidtom?”

Komšić: “Jesam! Razgovarali smo o izmjenama Izbornog zakona! Schmidt je pripremio odluku; to mi je rekao! Dodiku je stalo samo da destabilizira situaciju i hoće radikalizaciju!”

Hadžifejzović: “Što nisi potpisao Dejton?”

Komšić: “Bilo nam je obećano da će Dejtonom nestati RS! Na kraju se to pretvorilo u entitetsku državu! Ja nisam bio za to! Smetali su mi nazivi. To je legalizirao Alija Izetbegović! On je potpisao legalizaciju imena RS! To je Karadžićeva zločinačka tvorevina! Kad napravite tvorevinu koja ima elemente državnosti, to je aždaja! Ja sam to znao, zato sam bio ‘protiv’, ovi ostali nisu!”

“Kad je Schwarz-Schilling bio visoki predstavnik bilo je pripremljeno Dodikovo hapšenje! Onda su zvali Amerikanci i rekli: ‘Nema ništa od toga, on je naš čovjek! Razvalit će RS!’ Hoće! Dodik će uništiti RS uz pomoć Amerikanaca!”, zaključio je Ivo Komšić na kraju razgovora.

(Face TV)