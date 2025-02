Prof.dr. Enver Kazaz upozorava : Ako Dodik bude osuđen imamo najveću krizu, policija i vojska moraju biti u pripravnosti! (Video)

Prof. dr. Enver Kazaz bio je gost emisije “Crvena olovka”. Na početku razgovora Kazaz je govorio o suđenju Dodiku, tačnije iznošenju završnih riječi odbrane. Iz RS-a čujemo riječi kako ovo nije suđenje Dodiku nego RS-u i instituciji predsjednika, navodeći da se Dodiku sudi za radnju koju je preduzeo u svojstvu predsjednika Republike Srpske a ne fizičkog lica, te da se radilo o njegovoj ustavnoj obavezi shodno Ustavu Republike Srpske a ne proizvoljnom postupanju. Kazaz kaže da su to propagandne tvrdnje.

– To su propagandne tvrdnje. Dodik je radio posao koji je morao da radi po nalogu NSRS, ali se tu postavlja ozbiljna dilema. Ako NSRS izglasa odluku koja nije u skladu s Ustavom BiH, da li onda Dodik mora potpisati takvu odluku ili će Dodik uraditi tako da i sam prekrši Dejtonski sporazum i na taj način naruši Dejtonski sporazum, to je pravno pitanje – kaže Kazaz.

Povlačenje iz vlasti

Sutkinja Sena Uzunović kazala je da će 26. februara biti izricanje presude.

– U slučuju osuđujuće presude Dodik povlači srpske predstavnike iz institucija vlasti, proglašava svoj izborni zakon i najavio je da će ukinuti provođenje odluka Suda BiH. Prevedeno na najjednostavniji jezik to je državni udar. To će biti najveća kriza od Dejtona pa do danas. To će izazvati najveću moguću krizu. Taj scenarij u mnogome će ovisiti od toga kako će se ponašati opozicija u RS-u, ne vjerujem da će opozicija spašavati Dodika i ugroziti Republilku Srpsku – poručuje Kazaz.

Kazaz je rekao da kriza koja dolazi neće biti jednostavna.

– Imat ćemo političku i institucionalnu krizu, imat ćemo državni udar. Snage koje su zadužene za čuvanje države to su SIPA i OS BiH, one moraju štiti državu. 26. februara ćemo biti suočeni s novom realnošću krize. U slučaju da bude oslobođen Dodik će dobiti vjetar u leđa i postati neko ko je pobijedio institucije, on će biti neprikosnoveni autoritet srpskom narodu. Oba scenarija politički odgovaraju Dodiku – kaže Kazaz.

Kazaz kaže da bi upotrebom sile, bio ugrožen mir u BiH.

– Kako bi se provela osuđujuća presuda? To bi podrazumijevalo duge cijevi u Banja Luci i sukob s policijskim snagama RS-a, takav scenarij bi podrazumijevao i sukobe na granici entiteta i u povratničkim mjestima, a pri tom nemate autoritet kakav ste imali do Trampovog dolaska. Ne želim nasjedati na parole koje kažu treba uhapsiti Dodika, slažem se treba ga uhapsiti, ali dajte instrumente kako možete provesti tu odluku bez ozbiljnije tragedije, kaže Kazaz.

Kazaz je upozorio političke elite, ali i policijske i vojne snage.

– Treba upozoriti institucije sistema, da se ne oslanjaju na međunarodnu pomoć. Situacija je naizgled relativno mirna ali ako ne budete pripravni mislim na policijske i vojne snage, mogući su svakakvi scenariji. Političkim elitama poručujem da budu racionalni i da očuvaju mir. Mi imamo natjecanje za vlast u gluposti oko datuma osnivanja Sarajeva – kaže Kazaz.

Blokade od Aprilskog paketa

Kazaz je poručio da je BiH u blokadi još od 2006. godine.

– BiH je u blokadi od 2006.godine i Siljadžićevog rušenja Aprilskog paketa. U suočavanju s ovom krizom vidimo kakva je to greška bila i kako nas je Silajdžić izmanipulirao – kaže Kazaz.

Nakon što je Dodik kazao da je sudbina države u rukama sutkinje Sene Uzunović, Kazaz krivce vidi i u Međunarodnoj zajednici.

– Međunarodna zajednica i visoki predstavnik su gurnuli sutkinju Senu Uzunović u najtežu moguću poziciju. Šmit je imao bonske ovlasti, ima ih još uvijek. On je bonskim ovlastima mogao da riješi slučaj Dodik. On to nije učinio. Onako kako je suspendirao Ustav FBiH na jednu noć mogao je suspendirati i odluku Dodika. Sad je sudbina države u rukama jedne sutkinje. Ono što će ona uraditi biće samo pravnim mehanizmim,a, ali je to ogroman teret. Ne znam kako se ona nosi s tim teretom – kaže Kazaz.

Razvoj ove krize će ovisiti o HDZ-u i tome kako će se HDZ postaviti, objasnio je Kazaz u emisiji “Crvena olovka”.