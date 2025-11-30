Prof.dr. Branko Blanuša : “Karan nije predsjednik, izbori nisu gotovi! Nema otcjepljenja i trećeg entiteta” (Video)

Kandidat SDS-a za predsjednika RS, prof. dr. Branko Blanuša, bio je gost „Centralnog dnevnika“ na Face TV.

„Mi imamo određene sredine – Doboj i Zvornik, uz to i Laktaše. Imamo četiri sredine gdje su postojale izborne manipulacije. Ako se pogleda izlaznost, broj procenata na tim biračkim mjestima je Karan dobio sedamdeset i značajno više procenata glasova. To pokazuje da je tu bilo niz izbornih neregularnosti. Time bi se trebali pozabaviti državni organi. Želim samo da se utvrdi činjenično stanje i da budući predsjednik RS-a bude onaj ko je dobio najveće povjerenje građana. Nije problem da drugom kandidatu čestitam, ali želim da ovaj rezultat bude ono što je volja građana RS-a“, rekao je Blanuša a zatim dodao:

„Insistirat ću da se postupak izvrši do kraja. To je obaveza prema građanima RS-a. Treba se utvrditi činjenično stanje. Za mene nije gotova izborna trka. Idem do kraja. Koristit ću pravne zakonske mehanizme. Javno sam rekao da mi nije jasno da, nakon što je Babalj objavio video, niko ga nije kontaktirao. Tražim i grafološku analizu. Najvažniji element je krađa identiteta. Pojedinci i grupe ljudi na većem broju mjesta su glasali“.

(Face TV)