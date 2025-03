Prof.dr Asim Mujkić : Dodikov režim će se srušiti

On podsjeća da je blokada evropskog puta i dovela do nestabilnosti koalicije na državnom nivou, ali i ukazuje da su se od početka krize iskristalizirale zdrave, većinske snage u BiH, kako one političke, tako i među građanima, koje se slažu da niko ne može biti izuzet iz vladavine prava.

– U posljednje vrijeme vidimo da se paradigma postepeno mijenja i da izlazi iz one radikalno nacionalističke, konfrontirajuće i paralizirajuće faze, koja je predugo trajala i koja je za rezultat imala progonstvo 600.000 ljudi u miru. Diskurs se generalno mijenja, ide se ka dogovoru, s rušenjem monolitne partijske vladavine koje je započeto u Sarajevu, a sada ide u Banju Luku. Neminovno će ova promjena prožeti cijelu BiH i tako osigurati nove perspektive, možda i pojavu novih političkih subjekata koji će na nivou BiH napraviti taj značajan kvalitativni iskorak iz etničkih rovova ka Evropi – kaže Mujkić.