Adis Maksić, profesor na Odsjeku za međunarodne odnose i evropske studije na IBU, bio je gost „Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem“. Prof. Maksić je govorio o kompliciranoj globalnoj geopolitičkoj situaciji u svijetu, s akcentom na Bliski istok i trenutnu situaciju i potencijalnu oružanu eskalaciju nakon krhkog primirja.

Hadžifejzović: „Sinoć je toliko puta tvitao Trump, da se pomislilo da je kraj rata. Kako tumačiš Trumpa? Ima li strategiju?“

Maksić: „Amerika je, kada sam bio tamo, imala establišment, utaban. Da li Trump ima mentalne probleme ili strategiju – jedno ne isključuje drugo! On pokazuje simptome narcisoidnog poremećaja ličnosti, a to vidimo i kada prijeti genocidom, uništenjem iranske civilizacije. On je čovjek koji dolazi iz biznisa; želi izvojevati što bolji dogovor za Ameriku!“

Hadžifejzović: „Trump kaže da će uzeti uranij iz Irana. Ako to Iran uradi, preda i tu prašinu – to bi bila kapitulacija?“

Maksić: „Ne vjerujem da će se to desiti, ali može doći do neke sredine, do nekog dogovora. Trumpu je bitan performativan dio, da može predstaviti to kao pobjedu! Iran se neće odreći obogaćenog uranija!“

Hadžifejzović: „Ima li vjerskih motiva u ovom sukobu? Može li vojska razumjeti tu motivaciju?“

Maksić: „Američka vojska ima različite motivacije. Vjeruju da Američka vojska radi po svijetu najbolje što može. Ako mobilišete određene emocije, logične kontradiktornosti ne smetaju tom osjećaju. Ako pritisnete emotivna dugmad, racionalni dio mozga ne može parirati tome.“

