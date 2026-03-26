Prodavačica koju su proglasili heroinom: “Rekla sam borit ćemo se za pušku pa šta dalje bude” (Video)
Mostarom su odjeknuli nasilni napadi koji su uznemirili građane. U jednom od njih hrabra prodavačica svladala je naoružanog pljačkaša i spriječila tragediju. A nakon jučerašnjeg huliganskog napada uhapšena je jedna osoba. Stručnjaci upozoravaju da bi situacija mogla eskalirati.
Nakon brutalnog jučerašnjeg napada maskiranih osoba na magistralnom putu u ranim jutarnjim satima, građani Mostara nisu se stigli ni oporaviti od šoka, a već u večernjim satima uslijedio je novi oružani pokušaj pljačke – spriječen zahvaljujući nevjerovatnoj hrabrosti Mostarke koja je ušla u direktan obračun s naoružanim pljačkašem i uspjela ga savladati.
„Meni je samo bilo bitno da mu ne dam pušku da je digne i uperi prema meni, ja sam je samo obarala prema podu, samo me puške bilo strah i rekla sam borit ćemo se za pušku pa šta dalje bude, rekla je hrabra prodavačica Fikreta Fajić.
Građani Mostara s oduševljenjem govore o njenoj reakciji, nazivajući je heroinom dana i primjerom istinske hrabrosti, uz poruke da ovakav herojski čin zaslužuje posebno priznanje i nagradu.
(N1)
