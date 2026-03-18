Neki oblik pregovora koji bi vodio prekidu sukoba željeni je ishod, svakako u Europi i Aziji, ali nade pokapa dobro informirani Barak Ravid, novinar portala Axios, koji tvrdi da tri različite osobe u američkoj administraciji i savezničkim zemljama vjeruju da bi nestabilnost na Bliskom istoku i američko sudjelovanje u sukobu mogli potrajati do septembra, čak i ako rat prijeđe u sukob niskog intenziteta.

Slika regije u utorak potvrđivala je da sukob ne jenjava: Izrael je nastavio operacije protiv šijitske milicije Hezbolah u Libanonu, a Iran je gađao naftna postrojenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Emil Hokayem, direktor regionalne sigurnosti u Međunarodnom institutu za strateške studije (IISS), u tekstu u The Financial Timesu na istoj je liniji, navodeći da Iran, nakon pretrpljenih udaraca, vjerojatno neće odustati jer zadržava nekoliko prednosti: geografiju, vrijeme i asimetriju. “Što dulje traje rat, to su veći troškovi za sve ostale – a iranski režim ima superiorniju toleranciju bola”, piše.

Njegova je procjena da smo ušli u drugu fazu rata u kojoj će Izrael nastaviti udare na iransku vojnu infrastrukturu, usredotočujući se na slabljenje sigurnosnog aparata, dok će SAD raditi na uspostavi pomorskog prometa i obrani arapskih saveznika. Reuters ekskluzivno objavljuje da zaljevske zemlje traže od Washingtona da nastavi udare na Iran, ljute jer su metom njegovih napada, ali i dalje odbijaju ulazak u sukob. Mogućnost da ih se definira saveznicima Izraela snažan je element odbijanja.

Trump je opet ulovljen u lažima. Tvrdio je da nitko nije mogao predvidjeti da će Iran takvom silinom napasti Zaljev, ali obavještajne procjene prije napada na popis mogućih ishoda stavile su i tu opciju. Očekivano, odgodio je odlazak u Kinu na sastanak sa Xi Jinpingom, dogovoren za 31. ožujka. “Zbog rata želim biti ovdje. Moram biti ovdje, osjećam to. I zato smo zatražili odgodu na mjesec ili dva, i radujem se što ću biti s njima”, rekao je američki predsjednik.

U Parizu su održani pripremni sastanci izaslanstva, kojih su opisani “konstruktivnima”, da kako? Bloomberg je 10. ožujka bio objavio da je Peking frustriran nedovoljnom pripremljenosti SAD-a koja bi mogla ograničiti summit na trgovinske sporazume i ostaviti ključna diplomatska i sigurnosna pitanja netaknuta.

