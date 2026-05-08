Iranska revolucionarna garda (IRGC) objavila je video snimak na kojem se vidi dramatična akcija njihove mornarice tokom navodne zapljene tankera “Ocean Koi”. Kako prenosi agencija Tasnim, brod je presretnut pod optužbom za ugrožavanje nacionalnih interesa Irana.

Prema službenim navodima agencije Tasnim, koja je usko povezana s IRGC-om, iranski mornarički komandosi izveli su zapljenu tokom “specijalne operacije”. Vlasti u Teheranu optužuju posadu i vlasnike tankera da su pokušali ometati iranski izvoz nafte i raditi protiv ekonomskih interesa ove države.

U prvim izvještajima koji su stigli iz Teherana nisu navedeni detalji o tome pod čijom zastavom plovi “Ocean Koi”, ko je stvarni vlasnik broda, niti tačna lokacija na kojoj je incident izvršen.

