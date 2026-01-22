Prijedlog o Grenlandu koji je Trump podržao : Danskoj suverenitet, a Americi povećanje vojne prisutnosti i minerali

Okvir za Grenland o kojem su predsjednik Trump i generalni sekretar NATO-a Marc Rutte razgovarali u srijedu uključuje princip poštovanja danskog suvereniteta nad ostrvom, prema dva izvora upoznata s prijedlogom.

Kako javlja Axios to je važno pošto je Trump više puta, uključujući i ranije u srijedu, izjavio da bi prihvatio samo sporazum koji Grenland stavlja pod kontrolu SAD-a. Sporazum koji je predložio Rutte – za koji je Trump rekao da “nam daje sve što nam je potrebno” – to ne čini.

U ratobornom govoru u Davosu u srijedu, Trump je rekao da SAD “treba” Grenland, ali, što je ključno, da neće koristiti silu da ga zauzmu. Pozvao je na hitne pregovore, nakon što je Dansku nazvao slabom, a NATO nezahvalnim.

Trumpov ton bio je znatno drugačiji kada se nekoliko sati kasnije vratio s dugog sastanka s Rutteom, na kojem je šef NATO-a iznio predloženi okvir.

Trump je najavio da neće ispuniti svoju prijetnju da će 1. februara uvesti tarife na osam evropskih saveznika zbog protivljenja njegovom zahtjevu za Grenland. I signalizirao je da će, ako se postigne dogovor pod uslovima o kojima su on i Rutte razgovarali, cijela grenlandska kriza biti završena.

“Formirali smo okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom”, napisao je Trump na Truth Social.

Na pitanje novinara da li će Grenland biti dio SAD-a, Trump je izbjegao odgovor rekavši: “To je ultimativni dugoročni sporazum. To je beskonačan sporazum. To je sporazum zauvijek.”

Zapanjujuće, Rutte je u intervjuu za Fox News tvrdio da se pitanje ko će kontrolisati Grenland “nije pojavilo” na sastanku.

Rutte je rekao da prijedlog uključuje cijeli NATO, a posebno “sedam arktičkih saveznika”, koji čine više kako bi zaštitili arktičku regiju.

Dva izvora upoznata s Rutteovim prijedlogom rekla su da on ne uključuje prijenos ukupnog suvereniteta nad Grenlandom s Danske na Sjedinjene Američke Države.

Plan uključuje ažuriranje “Sporazuma o odbrani Grenlanda” između SAD-a i Danske iz 1951. godine, koji je SAD-u omogućio izgradnju vojnih baza na ostrvu i uspostavljanje “odbrambenih zona” ako NATO to smatra potrebnim.

Također uključuje dijelove o povećanju sigurnosti na Grenlandu i aktivnostima NATO-a na Arktiku, kao i dodatni rad na sirovinama, rekli su izvori.

Prijedlog također uključuje odredbe o pozicioniranju “Zlatne kupole” na Grenlandu i o suprotstavljanju “zlonamjernom vanjskom utjecaju” Rusije i Kine.

“Ako ovaj sporazum prođe, a predsjednik Trump se jako nada da hoće, SAD će ostvariti sve svoje strateške ciljeve u vezi s Grenlandom, uz vrlo male troškove, zauvijek.Predsjednik Trump još jednom dokazuje da je glavni donosilac dogovora. Kako sve uključene strane budu finalizirale detalje, oni će biti objavljeni u skladu s tim”, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt za Axios.

Očekuje se da će SAD u narednim sedmicama pokrenuti pregovore na visokom nivou s Danskom i Grenlandom o potencijalnom sporazumu, javlja Axios.

