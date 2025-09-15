Prihvaćen zahtjev Kluba Bošnjaka, u narednih mjesec dana odluka o referendumu u RS

Ustavni sud Republike Srpske će u narednih mjesec dana donijeti meritorne odluke u vezi sa zahtjevom Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS o povredi vitalnog nacionalnog interesa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi i Odlukom o raspisivanju referenduma.

Kako su objasnili u Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS, danas su predmeti odlučivanja Vijeća bila pitanja prihvatljivosti zahtjeva Кluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi sa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi i sa Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu Zakona, te u vezi sa Odlukom o raspisivanju referenduma i Odlukom o prijevremenom stupanju na snagu.

Navedene akte je usvojila Narodna skupština RS glasovima skupštinske većine na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. augusta ove godine.

Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenih zahtjeva, odnosno da li postoje procesnopravni uslovi za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim aktima došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda.

– Vijeće je danas utvrdilo da su zahtjevi prihvatljivi, s obzirom na to da je provedena procedura koja se odnosi na vitalni nacionalni interes saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav RS, kojim je dopunjen član 70. Ustava. Takođe, Vijeće je konstatovalo i to da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o ovim zahtjevima, te će meritorne odluke donijeti u Ustavom određenom roku u narednih mjesec dana – poručili su iz Ustavnog suda RS.

Osporenim zakonom je definisano da referendum u RS može provesti komisija NSRS, odnosno ad hoc komisija, a odlukom je definisano da referendum bude 25. oktobra sa referendumskim pitanjem: “Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?”.

Zakon i odluka usvojeni su na posebnoj sjednici NSRS nakon odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a poslije pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.

(Kliker.info-Fena)