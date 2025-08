Presuda Dodiku kao politička raskrsnica: Na potezu su institucije BiH

Nakon konačne presude Suda Bosne i Hercegovine u slučaju Milorad Dodik, nižu se scenariji šta bi i kako bi mogla izgledati politička budućnost predsjednika RS-a. Ali ne samo za njega, nego i za stranku, političko djelovanje, oponente u samoj stranci, moguće raskole.

Za analitičare dileme nema – presuda je konačna i obavezujuća, ali su saglasni da predstoji neizvjestan period jer potezi koje Dodik najavljuje, ili prešućuje, mogu dovesti do daljnjeg usložnjavanja političke situacije. Od toga da neće poštovati odluku Suda Bosne i Hercegovine, CIK-a, da će se uzdati se u Narodnu skupštinu RS-a, reaktivaciju zakona koje je poništavao Ustavni Sud Bosne i Hercegovine, tražiti podršku Srbije, Mađarske, Rusije, pa do dodatnog mobilisanja svojih pristalica.

Dan poslije potvrde presude predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku, političke poruke nisu utihnule. Uporedo s njima, u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine spremni su započeti proces Dodikovog opoziva, koji je postao predmet analiza. Dok javnost očekuje da presuda bude u potunosti provedena, sudeći po jučerašnjem obraćanju, Dodik nije spreman odstupiti, ali ni ostati na ovoj funkciji.

“Tu se Milorad Dodik ne pita, pita se država Bosna i Hercegovina. Milorad Dodik je osuđenik, država Bosna i Hercegovina će u narednim danima pokazati ili je ima ili nema. Čovjek mora biti sklonjen, moraju biti provedeni izbori. Ukoliko izbori ne budu provedeni, ukoliko se NSRS bude ponašala kao secenionistička, to znači da nema države Bosne i Hercegovine – vrlo jednostavno”, poručuje novinar i kolumnista Dragan Bursać.

“Ni sam Milorad Dodik u ovom trenutku ne zna kako će se stvari odvijati i ne zna šta će da uradi u naredna dva-tri-mjesec dana. Vjerujem da sada negdje rade telefoni u smislu da očekuje određenu podršku”, smatra politički analitičar Velizar Antić.

Dodik je dobio podršku. Poznato je ko je stao na njegovu, a ko na stranu vladavine prava i države Bosne i Hercegovine. Ali nepoznato je kojim putem bi mogla krenuti Narodna skupština RS-a, koja je nakon prvostepene presude donijela niz zakona koje je osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ako je suditi prema najavama, izvjesne su i blokade SNSD-ovih zastupnika i delegata na državnom nivou. Istina, oba scenarija ranije su viđena, te je osim tenzija koje su imale određen rok trajanja – rezultat izostao.

“Sve će se vrtjeti oko toga kako će se Dodik postaviti i kakvu će strategiju izabrati – od one da mirnim putem prihvati odluku, do one da je ne prihvati i da ide putem kojim je dosad išao. NSRS će zauzeti stav kakav bude donesen u vrhu SNSD-a. Mislim da tu nema niko niti hrabrosti niti snage da se suprotstavi takvoj odluci”, ocjenjuje Antić.

A odluka, smatra novinar Dragan Bursać, Dodiku je već poznata, pogotovo nakon poruka koje su stigle iz Evrope.

“To je znak da će EUFOR djelovati na terenu ukoliko se neko fizički suprostavi izvršenju odluka i to Dodik zna i znao je i onog trenutka kad je sjeo u auto OSA-e i došao na Sud”, dodaje Bursać.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika vodi i istragu zbog napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Uz njega, istraga se još vodi protiv Nenada Stevandića i Radovana Viškovića. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od pet godina, kao i mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti.

(FTV)