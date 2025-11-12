TASS prenosi da je zvaničnik ministarstva Aleksej Poliščuk rekao kako turska strana ponavlja pozive na nastavak mirovnih pregovora.

Od susreta u najvećem turskom gradu 23. jula nije bilo susreta licem u lice između dviju država.

Rusija je spremna na nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom u Istanbulu, prenosi u utorak ruska novinska agencija TASS riječi zvaničnika Ministarstva vanjskih poslova.

Ruski tim je spreman na to. Lopta je na ukrajinskom terenu – kazao je.

Ukrajina odbacuje optužbe Kremlja da je ona kriva za zastoj u mirovnom procesu.