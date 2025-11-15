Preokret iz snova : Zmajevi pobijedili Rumuniju, u Beču igramo za direktan plasman na SP (Video)

Fudbalska reprezentacija BiH večeras je na Bilinom polju u Zenici odmjerila snage protiv selekcije Rumunije u veoma važnom susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a na kraju je bilo 3:1 za Zmajeve.

Zmajevi su na početku susreta dominantno preuzeli posjed lopte, ali u tom periodu nisu uspjeli da stvore niti jednu pravu šansu pred golom protivničke ekipe, a onda su Rumuni zaprijetili.

Međutim, Nikola Vasilj je u situaciji jedan na jedan spriječio Valentina Mihaila da ga savlada. Ipak, dvije minute kasnije, nakon još jedne akcije po lijevoj strani, savladan je golman Zmajeva Vasilj. Mihaila je ovaj put bio u ulozi asistenta, a Daniel Birligea je rutinski postigao gol za vodstvo svoje ekipe.

Igrala se 21. minuta, kada je Samed Baždar imao odličnu priliku za Zmajeve, ali nije bio dovoljno precizan glavom iz dobre prilike unutar šesnaesterca.

Vasilj je još jednom spasio Zmajeve, ovaj put u 32. minuti, i to poslije udarca Dennisa Mana, a u nastavku su gosti imali dvije još dobre prilike, ali nisu bili dovoljno konkretni.

U samom finišu prvog dijela susreta, Tahirović je iz slobodnog udarca pogodio prečku, pa se na odmor otišlo uz minimalnu prednost ekipe Mircea Luces

Naša selekcija je početkom drugog poluvremena poravnala rezultat protiv Rumunije nakon što je agilno ušla u drugo poluvrijeme, a izjednačujući pogodak postigao je Edin Džeko.

Igrala se 49. minuta, kada je Memić ubacio loptu sa desne strane, a Dijamant se fantastično snašao među nekoliko rumunskih reprezentativaca.Uspio se izboriti za loptu, a onda i matirati gostujućeg golmana za veliko slavlje na Bilinom polju.

Nakon toga su gosti imali nekoliko dobrih napada, ali naša odbrana je bila na visini zadatka, a onda na Bilinom polju uzbuđenja nije bilo sve do 68. minute.

U 68. minuti je crveni karton dobio Dragus, koji je ušao u igru nekoliko minuta prije toga, a onda su Zmajevi imali dobru akciju po desnoj strani. Memić je pokušao povratnom loptom da uposli Džeku, ali u tome nije uspio.

Igrala se 78. minuta i tada je Man šutirao sa 20 metara, ali nije bilo opasnosti po gol naše selekcije, a samo minut kasnije, Zmajevi su uspjeli da preokrenu rezultat u svoju korist.

Bajraktarević je dobio loptu na lijevoj strani, u stilu Messija se izborio za prostor i udarac, te fantastičnim šutem zatresao same rašlje rumunskog gola.

Do kraja susreta, viđen je još jedan gol u mreži selekcije Rumunije, a u 94. minuti se u listu strijelaca za naš tim upisao Haris Tabaković koji je svojim golom potvrdio pobjedu.

Poslije ovog meča, stanje na tabeli grupe H je takvo da Austrija zauzima prvo mjesto i ima 18 bodova, drugi su Zmajevi sa 16, a onda slijedi Rumunija sa deset bodova. Četvrti je Kipar sa osam, dok je San Marino bez osvojenih bodova.

BiH – Rumunija 3:1 (Džeko 49’, Bajraktarević 80’, Tabaković 94’, – Birligea 17’)

(Kliker.info-Sport1.)