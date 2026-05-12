hamburger-icon

Kliker.info

Preminuo Zlatko Serdarević, doajen mostarskog novinarstva

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Preminuo Zlatko Serdarević, doajen mostarskog novinarstva

12 Maja
17:24 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima
U Mostaru je danas u 79. godini preminuo istaknuti novinar, publicista i hroničar Šemsudin Zlatko Serdarević.

Serdarević je bio dugogodišnji urednik i novinar kulturnog programa RTM-a i TV1.

Bio je veliki poznavalac kulturno-historijskog naslijeđa Mostara i Hercegovine, o čemu je za života objavio nekoliko knjiga.

Poznat je po svom dugogodišnjem, neiscrpnom radu na dokumentovanju značajnih kulturnih i društvenih dešavanja u gradu, o čemu je priredio na desetine izložbi.

Mostar je ostao bez jednog od najvećih poznavalaca historije Mostara i njegovih građana.

Bio je istinski zaljubljenik u Mostar, njegovu historiju, ljude, mahale, mostove i priče koje su često ostajale zaboravljene dok ih on ne bi ispričao s posebnom toplinom i strašću. Malo je bilo onih koji su tako predano čuvali uspomenu na Mostar i prenosili je drugima. Njegove riječi nisu bile samo novinarski zapisi — bile su svjedočanstva vremena i ljubavi prema gradu.

Kroz svoj rad ostavio je neizbrisiv trag u kulturnom i javnom životu Mostara. Znao je prepoznati vrijednost običnog čovjeka, sačuvati od zaborava male gradske priče i podsjetiti koliko je Mostar poseban upravo zbog svojih ljudi i svoje prošlosti.

Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu među prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali ili čitali. Ali ostaju njegove riječi, tekstovi i ljubav prema Mostaru koju je nesebično dijelio.

(Mostarski.ba)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku