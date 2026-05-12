Serdarević je bio dugogodišnji urednik i novinar kulturnog programa RTM-a i TV1.

Bio je veliki poznavalac kulturno-historijskog naslijeđa Mostara i Hercegovine, o čemu je za života objavio nekoliko knjiga.

Poznat je po svom dugogodišnjem, neiscrpnom radu na dokumentovanju značajnih kulturnih i društvenih dešavanja u gradu, o čemu je priredio na desetine izložbi.

Mostar je ostao bez jednog od najvećih poznavalaca historije Mostara i njegovih građana.

Bio je istinski zaljubljenik u Mostar, njegovu historiju, ljude, mahale, mostove i priče koje su često ostajale zaboravljene dok ih on ne bi ispričao s posebnom toplinom i strašću. Malo je bilo onih koji su tako predano čuvali uspomenu na Mostar i prenosili je drugima. Njegove riječi nisu bile samo novinarski zapisi — bile su svjedočanstva vremena i ljubavi prema gradu.

Kroz svoj rad ostavio je neizbrisiv trag u kulturnom i javnom životu Mostara. Znao je prepoznati vrijednost običnog čovjeka, sačuvati od zaborava male gradske priče i podsjetiti koliko je Mostar poseban upravo zbog svojih ljudi i svoje prošlosti.

Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu među prijateljima, kolegama i svima koji su ga poznavali ili čitali. Ali ostaju njegove riječi, tekstovi i ljubav prema Mostaru koju je nesebično dijelio.

