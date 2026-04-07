Njegova politička karijera obilježena je i snažnim protivljenjem politici međunarodne zajednice tokom rata u Bosni i Hercegovini. Schwarz-Schilling je podnio ostavku na ministarsku funkciju 1992. godine, protestujući zbog, kako je tada naveo, neadekvatnog odgovora Zapada na rat i stradanja u BiH.

Nakon toga, aktivno se uključuje u diplomatske napore i posreduje u različitim humanitarnim i političkim inicijativama vezanim za Balkan. Tokom godina bio je angažiran kao međunarodni medijator i savjetnik, a posebno se isticao zagovaranjem jačeg angažmana međunarodne zajednice u stabilizaciji prilika u BiH.

Na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini imenovan je 2006. godine, naslijedivši Paddyja Ashdowna. Njegov mandat trajao je do 2007. godine i bio je obilježen drugačijim pristupom u odnosu na prethodnike. Za razliku od ranije prakse nametanja odluka, Schwarz-Schilling se zalagao za veću odgovornost domaćih političkih aktera i smanjenje intervencionizma Ureda visokog predstavnika, podsjeća Politicki.ba.

Tokom svog mandata često je isticao da politički lideri u BiH moraju preuzeti odgovornost za reformske procese i evropski put zemlje. Ipak, njegov pristup bio je predmet kritika dijela međunarodne i domaće javnosti, koji su smatrali da je takva politika dovela do zastoja u reformama.

Prije angažmana u BiH, Schwarz-Schilling je bio aktivan i u poslovnom sektoru, posebno u oblasti telekomunikacija, te je radio kao konsultant i posrednik u međunarodnim projektima.

Njegova smrt označava odlazak jednog od međunarodnih aktera koji su obilježili postratni period u Bosni i Hercegovini, ali i političara koji je još tokom rata upozoravao na potrebu odlučnijeg djelovanja međunarodne zajednice.

