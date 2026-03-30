Westendorp je imao ključnu ulogu u međunarodnoj afirmaciji Španije tokom 80-ih i 90-ih godina, kao i u jačanju uloge zemlje u institucijama Evropske zajednice. Westendorp je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova između 1995. i 1996. godine u vladi Felipea Gonzaleza, u periodu obilježenom intenziviranjem evropske agende i aktivnim učešćem Španije u međunarodnoj politici.

Nakon odlaska iz vlade, Westendorp je preuzeo funkciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini između 1997. i 1999. godine, u skladu s Dejtonskim sporazumom. Na toj poziciji, Westendorp je imao presudnu ulogu u institucionalnoj obnovi zemlje nakon rata na Balkanu, promovišući ključne odluke za stabilizaciju političkog i administrativnog sistema Bosne i Hercegovine.

Dio njegovog naslijeđa u BiH je i aktuelna državna zastava. Westendorp je u februaru 1998. godine nametnuo Zakon o zastavi BiH i od tada je zastava za konturama BiH žute boje na plavoj podlozi i nizom zvijezda službena zastava zemlje.

Carlos Westendorp je 1999. godine iskoristio bonske ovlasti i smijenio tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Nikolu Poplašena, jer je Poplašen bio upravo protiv imenovanja Milorada Dodika na dužnost predsjednika Vlade RS-a.

Njegovo upravljanje u tom periodu učvrstilo je njegov međunarodni ugled kao diplomate i medijatora u složenim političkim okolnostima.

Tokom svoje karijere, Westendorp je bio jedan od glavnih zagovornika evropskih integracija, aktivno učestvujući u razvoju politika Evropske zajednice kroz različite institucionalne uloge.

Njegovo naslijeđe ostaje usko povezano s procesom jačanja Španije kao značajnog aktera u Evropskoj uniji i s usmjerenjem vanjske politike ka multilateralizmu.

