Teško je riječima opisati njihovu ljubav, a možda ju je najbolje dočarao upravo Halid. Iako je tokom karijere otpjevao desetine bezvremenskih hitova, često je prijateljima znao reći: “Sejda je moja najveća pjesma.”

U svakoj Bešlićevoj pjesmi o ljubavi i čežnji bilo je barem malo Sejde. Nije slučajno ni to što je posljednja pjesma koju je Halid objavio prije smrti nosila naziv “Sejda”.

“Još si mlada kao nekad, Sejdo, još si lijepa kao onog dana, kad si pored mene svila gnijezdo, kad si srce meni dala ti”, stihovi su pjesme.

Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, Sejda je bila njegova luka mira i oslonac kroz cijeli život. Bila je uz njega u najljepšim, ali i najtežim trenucima nakon teške saobraćajne nesreće, u godinama koje su donosile nove izazove i onda kada su se reflektori gasili.

Kao što su cijeli život proveli zajedno, Halid i Sejda bit će sahranjeni jedno pored drugog. Mnogi su smatrali da Halid treba počivati u Aleji velikana, ali legendarni pjevač želio je drugačije.

Želio je da pored njega na Barama bude njegova Sejda. Time je još jednom pokazao koliko ju je volio i koliko su njihova ljubav, odanost i zajedništvo bili veći od svake slave.

Halid i Sejda Bešlić su bili u braku gotovo 50 godina. Upoznali su se 1977. godine u jednoj kafani u Sarajevu. Ona je tada radila u tvornici čokolade.

Zbog ljubavi je odlučila dati otkaz. Rijetko se pojavljivala u javnosti. No, ranije je u intervjuu za Večernji list otkrila detalje njihovog upoznavanja. Vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci zabavljanja, a potom su dobili sina Dinu.

“Nismo se dugo znali. Zapravo, on i njegovo društvo su mene ‘izradili’. Izašli smo jednom na rođendan moje sestre, na osmi mart. Bila sam fina, oni su kao nešto cugali, ja samo sok. U taj tren, njegova raja kaže: ‘Nekog ćemo večeras oženiti’, a Halid će meni: ‘Hoćeš li se ti udati?’ Ja ne reagujem. Opet me pita: ‘Hoćeš li se udati za mene?'”, kazala je.

(Klix)