Premijer Španije Pedro Sánchez u Pekingu: Kina da preuzme veću ulogu u multipolarnom svijetu
Premijer Španije, Pedro Sánchez, danas je pozvao Kinu da preuzme veću ulogu u multipolarnom svijetu, tokom posjete toj zemlji u kojoj nastoji ojačati političke i trgovinske veze između Madrida i Pekinga.
Sanchez je danas govorio na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, a sutra bi se trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Rekao je da Kina može aktivnije učestvovati “zahtijevajući da se poštuje međunarodno pravo i da se sukobi u Libanu, Iranu, Gazi i na Zapadnoj obali i Ukrajini zaustave”, rekao je Sanchez.
Španija želi diverzificirati svoje političke odnose s glavnim svjetskim silama, uključujući Peking.
Španski zvaničnici rekli su da vlada želi podržati više kineskih investicija i povećati izvoz u zemlju.
Sanchez je u Kini od 13. do 15. aprila i sutra će razgovarati s Xijem, premijerom Li Jiangom i predsjednikom parlamenta Zhao Lejijem, trećim po rangu liderom vladajuće Komunističke partije.
Španija pod Sanchezom teži jačim bilateralnim vezama s glavnim svjetskim silama i ekonomijama, uključujući Kinu i Indiju, pored odnosa s Washingtonom.
U isto vrijeme njegova supruga Begona Gomez u Španiji je optužena za trgovinu uticajem i podmićivanje.
Vlasti su više puta negirale da je Gomezova prekršila zakon na bilo koji način.
Optužbe protiv Gomezove produbljuju politički pritisak na Sancheza. Njegova manjinska vlada, koju predvode socijalisti, uzdrmana je istragama o korupciji i tvrdnjama o politički motivisanim napadima uoči općih izbora sljedeće godine.
Gomezova se trenutno nalazi u Kini sa Sanchezom, koji je započeo posjetu pozivom Pekingu da iskoristi svoj globalni utjecaj i pomogne u okončanju ratova u Iranu i Ukrajini.
