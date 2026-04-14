Premijer Španije, Pedro Sánchez, danas je pozvao Kinu da preuzme veću ulogu u multipolarnom svijetu, tokom posjete toj zemlji u kojoj nastoji ojačati političke i trgovinske veze između Madrida i Pekinga.

Sanchez je danas govorio na Univerzitetu Tsinghua u Pekingu, a sutra bi se trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Rekao je da Kina može aktivnije učestvovati “zahtijevajući da se poštuje međunarodno pravo i da se sukobi u Libanu, Iranu, Gazi i na Zapadnoj obali i Ukrajini zaustave”, rekao je Sanchez.

Španija želi diverzificirati svoje političke odnose s glavnim svjetskim silama, uključujući Peking.

Španski zvaničnici rekli su da vlada želi podržati više kineskih investicija i povećati izvoz u zemlju.

Sanchez je u Kini od 13. do 15. aprila i sutra će razgovarati s Xijem, premijerom Li Jiangom i predsjednikom parlamenta Zhao Lejijem, trećim po rangu liderom vladajuće Komunističke partije.

Španija pod Sanchezom teži jačim bilateralnim vezama s glavnim svjetskim silama i ekonomijama, uključujući Kinu i Indiju, pored odnosa s Washingtonom.

U isto vrijeme njegova supruga Begona Gomez u Španiji je optužena za trgovinu uticajem i podmićivanje.

Sudija je podigao optužnicu protiv Gomezove nakon višegodišnje krivične istrage koja je potresla špansku politiku. Nakon objavljivanja odluke suda, Gomezovoj će se suditi, navodi se u izvještaju.