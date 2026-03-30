Premijer Španije, Pedro Sánchez, u pismu upućenom članovima Socijalističke radničke partije (PSOE) rekao je da su sa stavom “nema rata” na pravoj strani historije i da su “referentna tačka” za progresivce širom svijeta i za sve koji vjeruju u mir.

“Od samog početka, stav Španije bio je jasan – ne ratu jer te riječi uključuju sve: Sjećanje, dostojanstvo i posvećenost nacije”, istakao je i podsjetio da je Španija od početka zauzela jasan stav protiv rata, javlja RTVE.

Uporedio je trenutni stav sa politikom koju je zagovarao bivši premijer Jose Maria Aznar tokom rata u Iraku 2003. godine, ocjenjujući da je podrška sukobu u to vrijeme “stavila zemlju na pogrešnu stranu historije”.

„Naučio sam šta se dešava kada vlada… okrene leđa svom narodu i pokloni se interesima strane sile. Kada prezire istinu i stavlja zemlju na pogrešnu stranu historije. Ali, prije svega, naučio sam šta se dešava kada cijela nacija ustane s hrabrošću i dostojanstvom. Kada milioni ljudi ispune ulice da kažu ‘ne u moje ime'“, rekao je Sanchez.

Španski premijer je također istakao da se njegova vlada zalaže za mir, što „nije slogan, već uvjerenje“.

„To nije luksuz, već nužnost. To nije zahtjev, već zahtjev“, rekao je, dodajući da je to razlog zašto, kada socijalisti vladaju, oni djeluju „u skladu s tim“.

Podsjetio je i na podršku Ukrajini i Palestini u trenutnim sukobima, naglašavajući da je „neophodno okončati ovaj rat“.

„Socijalizam je da se ne naviknemo na nepravdu i da nikada ne trpimo nasilje“, naglasio je španski premijer.

