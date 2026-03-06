Premijer Španije Pedro Sanchez : “Rat u Iranu je ogromna pogreška koju ćemo platiti”

Lojalna suradnja mora imati prednost pred konfrontacijom u odnosima Madrida i Washingtona, izjavio je u petak Pedro Sanchez usred razdoblja tenzija s Donaldom Trumpom oko rata s Iranom, koji je španjolski premijer opisao kao “iznimnu pogrešku”.

Bilateralni odnosi moraju se temeljiti na “poštovanju, duhu lojalne suradnje i ravnopravnosti”, “unutar atlantizma u kojem su međunarodno pravo i pravila okosnica te u kojem prevladava suradnja, a ne konfrontacija”, istaknuo je Sanchez tokom konferencije za novinare uz svog portugalskog kolegu Luisa Montenegra.

Donald Trump i Pedro Sanchez danima su u zategnutim odnosima jer prvi zamjera drugome što nije dopustio njegovim oružanim snagama korištenje dviju baza na jugu Španjolske za napad na Iran.

U petak, na konferenciji za novinare održanoj nakon samita Španjolske i Portugala, Sanchez je ponovno branio stajalište svoje vlade protiv “ilegalne intervencije” koju, prema njegovim riječima, od prošle subote provode američke i izraelske snage protiv Irana.

Poručio je kako je rat u Iranu, prema njegovu mišljenju i mišljenju Španjolske, “izvanredna pogreška koju ćemo platiti”, uvjeravajući da “nije u skladu s međunarodnim pravom”.

Dodao je kako je među savezničkim zemljama dobro pomoći kada je onaj drugi u pravu, ali mu i reći kada griješi ili čini pogrešku, kao što je ovdje slučaj.

Upitan o oštrim kritikama Donalda Trumpa na račun njegove politike, španjolski je premijer naizgled želio smiriti situaciju naglasivši kako gaji golemo poštovanje prema instituciji predsjednika Sjedinjenih Država i veliko divljenje prema američkom društvu.

Osim rata na Bliskom istoku, Trump Španjolskoj već mjesecima zamjera i to što nije povećala vojnu potrošnju na pet posto BDP-a, što je novi cilj NATO-a koji zagovara američki predsjednik.

Trump je u utorak zaprijetio prekidom svake trgovine sa Španjolskom, koju smatra “užasnim” saveznikom, na što mu je španjolski premijer u srijedu odgovorio ističući poruku “ne ratu”.

U tom napetom diplomatskom kontekstu, Trump je u četvrtak za američki medij New York Post dodatno poručio kako je Španjolska “gubitnik”.

