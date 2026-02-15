Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk: Podnosim ostavku, od funkcije mi je važniji glas građana
Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk podnio je ostavku, nakon što su nezadovoljni građani tražili da odstupi sa funkcije, poslije tragične tramvajske nesreće.
Njegovo saopštenje prenosimo u cijelosti.
Kada sam preuzimao funkciju premijera Kantona Sarajevo, u svom obraćanju, primarno sam govorio o mladim ljudima. Kako im biti podrška, kako se okrenuti njihovoj budućnosti a ne našoj prošlosti.
Mladi ljudi su izašli na ulice.
Mi u Našoj stranci oduvijek smo pozivali da se mladi ljudi u Bosni i Hercegovini angažuju, da podignu svoj glas. To su i učinili. Učinili su to zbog mladića koji je smrtno stradao, zbog djevojke za čiji oporavak se svi molimo. Ali mladi ljudi su digli glas i protiv Vlade koju predvodim. Poruka sugrađana, poruka mladih ljudi mi je važna. Sasvim sigurno važnija od moje funkcije. I kada biram između glasa i hrabrosti mladih ljudi sa jedne strane i moje funkcije sa druge, izbor je jasan. Duboko vjerujem da bi nam svima u Bosni i Hercegovini, kao i u susjednim zemljama bilo bolje kada bismo ponizno osluškivali glas mladih ljudi koji su izašli na ulice.
Ovaj posao sam radio i radim časno i pošteno, u skladu s uvjerenjem da odgovornost moramo preuzimati kada smo imenovani na funkcije, kao i onda kada preuzimanjem odgovornosti možemo učiniti da se vrati ili rodi neka nova vjera u sistem.
Danas podnosim ostavku na mjesto premijera Kantona Sarajevo.
U proteklim danima sam radio danonoćno: na mjestu tragedije, u bolnici, u Vladi. Moje kolegice i kolege u Vladi KS nisu ništa manje devastirani tragedijom, ništa manje nisu bili angažovani u proteklim danima. Nastavit ću davati sve od sebe da saznamo istinu i preuzmemo odgovornost. Ali i da vratimo vjeru u sistem koji može i mora biti transparentan, pravedan i siguran.
U zemlji u kojoj je povjerenje krhko, gotovo nepovratno oštećeno, dovoljno je da se pojavi sumnja – i ona se često doživljava kao potvrda. U takvom ambijentu, rasprava o političkoj odgovornosti dobija novu težinu. Kolegama iz opozicije želim poručiti jedno – tragedija ne smije biti povod za podmetanje, širenje neistina i mešetarenje. Žao mi je da ste odabrali taj put. Spretnost u političkom podmetanju nije vrlina već uzrok nepovjerenja građana u sistem.
Kao prvi čovjek ove Vlade želim da ljudi širom Bosne i Hercegovine shvate da imaju moć promjene i da ih slušamo. I čujemo. I da ćemo učiniti sve da sistem doživljavaju kao svoju kuću, o čijoj sudbini ravnopravno i zajedno odlučujemo.
Preuzimam odgovornost, ne bježim od nje i zato ću nastaviti voditi procese dok se ne imenuje novi premijer Kantona Sarajevo.
(Kliker.info-BHRT)
Komentari