Evropa se neće pokoriti brutalnijoj budućnosti, ali može postati temelj iz kojeg će se obnoviti međunarodni poredak, izjavio je danas kanadski premijer Mark Carney. Kanadski lider je dao ove izjave kao prvi neevropski lider koji je prisustvovao sastanku Evropske političke zajednice u Armeniji, izvještava Guardian.

Sastanak je otvoren jutros u Jerevanu u vrijeme visokih tenzija u Hormuškom moreuzu i obnovljenih sumnji u posvećenost SAD-a NATO savezu. “Ne vjerujemo da smo predodređeni da se pokorimo svijetu kojim dominira puka trgovina, koja je zatvorena u sebe i brutalna, a sastanci poput ovog ukazuju na bolji put naprijed”, rekao je Carney.

Kraj ere američkog liderstva?

Kanadski premijer je otvoreno sugerirao da se era američkog liderstva bliži kraju i objasnio simboliku učešća Kanade na evropskom političkom okupljanju. “Moje čvrsto lično uvjerenje je da će se međunarodni poredak obnoviti, ali će se graditi iz Evrope”, rekao je Carney.

Dodao je da učesnici sastanka ne samo da demonstriraju snagu svojih vrijednosti braneći poretka zasnovanog na pravilima, već i vrijednost same svoje snage. “Svijet prolazi kroz prekretnicu u nekoliko dimenzija. Neki koriste integraciju kao oružje, a pravila više ne ograničavaju hegemone”, upozorio je kanadski premijer.

Trumpovo povlačenje snaga iz Njemačke

Ovaj osmi sastanak Evropske političke zajednice održava se u Jerevanu kako bi se demonstrirala odlučnost Evrope da spriječi povratak Armenije u orbitu Rusije. Sastanak se također održava usred obnovljene zabrinutosti oko uloge SAD-a u NATO-u nakon iznenadne odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče više od 5.000 vojnika iz Njemačke. Ovaj potez potvrdio je najgore strahove Evropljana o pouzdanosti transatlantskog saveza.

“Ne možemo poreći da neki od saveza na koje smo se oslanjali nisu ono što bismo željeli da budu. U tim savezima ima više napetosti nego što bi trebalo biti”, rekao je britanski premijer Keir Starmer u Jerevanu. Dodao je da će način na koji lideri reaguju na ove napetosti vjerovatno definirati događaje u godinama koje dolaze, a možda i za cijelu generaciju.

Macron traži nezavisnost od Kine

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nije direktno spomenuo Ameriku, ali je više puta naglasio da je Evropa relativno pouzdanija, što je čini atraktivnom u Aziji, Latinskoj Americi i Africi. Naglasio je da se Evropa i dalje suočava s velikim zadatkom smanjenja rizika kako više ne bi zavisila od drugih, uključujući Kinu, za kritične minerale.

“Glavni problem koji imamo, pored ratova, je velika strategija smanjenja rizika. Potrebno nam je više solidarnosti, više investicija i bolja organizacija kako bismo se zaštitili od velikih geopolitičkih rizika”, rekao je Macron. Cilj je osigurati da Evropa zadrži svoju predvidljivost i atraktivnost na globalnom nivou.

Zelensky: Ljeto je trenutak istine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelensky rekao je da će se Rusija suočiti s ključnim trenutkom ljeta, koji je nazvao prilikom za proširenje rata ili prelazak na diplomatiju. Rekao je da je ključno ne ukinuti pakete sankcija osim ako Rusija ne odluči da okonča rat.

Zelensky je pozvao na stvaranje funkcionalnog diplomatskog formata u kojem Evropljani moraju sjediti za stolom tokom bilo kakvih pregovora. Smatra da je evropsko prisustvo neophodno kako bi se osiguralo da su interesi kontinenta i Ukrajine zaštićeni u svakom potencijalnom mirovnom procesu.

Kallas o povlačenju Amerikanaca: Moramo ojačati evropski stub unutar NATO-a

Šefica vanjske politike EU Kaja Kallas komentirala je planirano povlačenje snaga iz Njemačke, rekavši da se o odlasku američkih snaga iz Evrope govori već dugo, ali da je tajming ove objave iznenađenje. “Mislim da ovo pokazuje da zaista moramo ojačati evropski stub unutar NATO-a”, naglasila je Kallas.

Na pitanje da li vjeruje da Trump pokušava kazniti njemačkog kancelara Friedricha Merza zbog njegove izjave da su SAD ponižene u pregovorima s Iranom, Kallas je odgovorila da ne može znati šta se dešava u glavi američkog predsjednika. Njemački kancelar Merz odlučio je da preskoči samit u Jerevanu.

