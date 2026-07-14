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Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić : “Od trećeg entiteta, separatizma i gašenja OHR-a nema ništa”

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Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić : “Od trećeg entiteta, separatizma i gašenja OHR-a nema ništa”

14 Jula
16:03 2026
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Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a BiH, Nermin Nikšić, poručio je da su najave o uspostavljanju trećeg entiteta ili posebne izborne jedinice, kao i separatističke politike, predizborne manipulacije bez stvarnog utemeljenja.

Nikšić je u objavi na Facebooku naveo da Ured visokog predstavnika (OHR) u Bosni i Hercegovini ostaje u punom i nepromijenjenom kapacitetu, sa svim dosadašnjim ovlaštenjima.

“Činjenice su da od trećeg entiteta ili izborne jedinice nema ništa, kao ni od bilo kakvog separatizma. Isto vrijedi za Ured visokog predstavnika, koji ostaje u punom, nepromijenjenom kapacitetu i ovlaštenjima”, napisao je Nikšić.

Ocijenio je da su tvrdnje o suprotnom svjesno obmanjivanje javnosti s ciljem ostvarivanja predizbornih političkih poena.

Komentirajući izjave predsjednika SNSD-a, Milorada Dodika, Nikšić je naveo da nije tačna tvrdnja da se visoki predstavnik, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, mora birati u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Osvrnuo se i na Dodikove tvrdnje da je vršilac dužnosti visokog predstavnika Louis J. Crishock nelegalno izabran, povezujući takve stavove s politikom Rusije prema OHR-u.

“Iako je ovaj stav pogrešan i neutemeljen, Dodik pokazuje da je njegova navodna opredijeljenost saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama tek politički folklor za lični interes”, naveo je Nikšić.

Dodao je kako smatra da Dodik i SNSD ostaju politički vezani za interese Rusije na zapadnom Balkanu.

(Kliker.info-agencije)

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