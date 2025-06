Premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić : Teže je voditi SDP nego Vladu FBiH, SDA lobira da ne budem predsjednik stranke

Kada će doći do deblokade države, da li će ova situacija trajati do izbora? Šta je kamen spoticanja i u čijim je rukama ključ deblokade? O povećanju penzija, poskupljenju struje, investicijama, te otkazivanju Konferencije evropskih rabina. Da li će Kongres SDP-a izroditi novog predsjednika i da li on može biti osoba van stranke?

Za Dnevnik D govorio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a, Nermin Nikšić.

Kongres SDP-a i lobiranja van stranke

O spekulacijama o ostajanju Nermina Nikšića kao predsjednika SDP-a i samom Kongresu, Nikšić je rekao kako „ne odlučuje on“, te kako će se razgovor voditi kroz unutarstranačke organe.

„Sve što se spekulira – ne odlučujem ja. Na svu sreću. Naravno, nešto ću se ja pitati, ako dođe do toga, ali dosad sam imao i to svi znaju, nekoliko puta pokušaj razgovaranja na tu temu. Ja smatram da to sa mnom ne treba razgovarati. Treba se dovršavati kroz SDP, šta će se dalje dešavati i kako će se dešavati. Smatram da je važno da SDP nastavi ovim putem kojim je krenuo. Prevelika je i ogromna odgovornost na nama i trebamo je iznijeti u ovom periodu“, poručio je premijer Nikšić.

Dalje je kazao kako „svi nekako polažu račun i pravo da odlučuju o SDP-u“, te dodao: „Pa ljudi iz SDA zovu da lobiraju, da ja više ne budem predsjednik“.

U nastavku je Nikšić kazao kako se kroz svoju karijeru ostvario zahvaljujući SDP-u“, te kako nikada neće preduzeti ništa što bi naštetilo stranci.

Na pitanje gdje treba tražiti novog predsjednika SDP-a i da li on može biti osoba van stranke, Nikšić je odgovorio: „Nemoguće. Prije svega, po statutu SDP-a nije moguće da predsjednik SDP-a bude neko ko nije iz SDP-a. Naravno, postoji mogućnost da ljudi budu članovi savjeta u SDP-u, mogu biti na listi… Ali da bude baš predsjednik SDP-a – možda nekog iz SDA-a da dovedemo, to bi SDA najviše zadovoljilo“.

Premijer je zaključio da se ne želi baviti špekulacijama, te da predsjednik SDP-a mora „svoj ego i sujetu gurnuti u stranu“, te dodao: „Mogu kredibilno reći, jer sam dva mandata bio premijer, a evo deset godina predsjednik SDP-a – teže je voditi SDP nego Federalnu vladu, iako smatram da je Federalna vlada neuporedivo odgovornija i veća”.

Gordijev čvor – država u blokadi. Do kada?

„Teško je bilo kakvu ozbiljnu procjenu dati do kada. Iako jedan dio funkcioniše kada je u pitanju Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u kome je u posljednje vrijeme usvojeno desetak novih zakonskih rješenja, inicijativa, zaključaka, koji idu u pravcu odblokiranja ovog procesa i ovoga što imamo na sceni kao evidentnu blokadu funkcionisanja institucija države Bosne i Hercegovine. Do kada će to biti, kažem, teško je ozbiljnu procjenu dati. U svakom slučaju i prije par dana smo imali jedan sastanak Trojke sa predsjednicima tri političke partije Republike Srpske s kojima želimo napraviti novu parlamentarnu većinu, s kojima ta većina funkcioniše kroz ovaj Predstavnički dom. Naravno, svjesni smo blokada koje idu u Domu naroda i blokada koje dolaze i kada je u pitanju Vijeće ministara“, rekao je premijer Nikšić.

Da li je HDZ ključ deblokade?

Da bi HDZ mogao riješiti problem, ali nikako da stave tačku na odnos sa SNSD-om, premijer je objasnio: „Potpuno je očito i logično da bi u ovoj varijanti oni mogli biti ključ koji bi odblokirao ovaj proces – bar kad je u pitanju rekonstrukcija Vijeća ministara i kad je u pitanju izbor ministra sigurnosti, odnosno rada u Predstavničkom domu i u Vijeću ministara. Nije sigurno da bi to garantovalo prohodnost i odblokiranje Doma naroda, ali bi i to bila, po meni, jedna od ključnih poruka u ovom trenutku“.

Niži doprinosi za poslodavce, veće plate za radnike?

Od 1. jula za poslodavce će biti niži doprinosi, a da li to znače veće plate za radnike, premijer je kazao: „Ja se iskreno nadam da znači. To je jedno od obećanja koje smo dali i koje rješavamo u posljednje vrijeme u hodu. Prvi krug, prva interacija rastrećenja poslodavaca nakon šest mjeseci odluke o utvrđivanju minimalne plate na visinu od 1.000 KM. Očekujemo naravno da ono što je za 5,5% manji doprinosi, odnosno 13,5% u brutu, da će se bar dio, ako ne i sve, preliti radnicima. Ne treba zanemariti također da razgovaramo i da ćemo imati sjednicu Ekonomsko – socijalnog vijeća, da razgovaramo i o prodruženju uredbe vlade, o zadržavanju onih 450 KM neoporezivo. Hoće li ostati na nivou 450 KM ili ćemo pričati o nekom korigovanju tog iznosa zbog činjenica da se može ovaj dio ipak usmjeriti prema radnicima. Vidjet ćemo“.

