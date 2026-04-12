Mađarski premijer Viktor Orbán priznao je izborni poraz, poručivši na izbornoj večeri svoje stranke Fidesz da je rezultat „jasan“.

U svom kratkom govoru nakon parlamentarnih izbora je priznao poraz, poručivši da je rezultat „bolan za nas, ali jasan“.

„Odgovornost za i prilika za upravljanje nisu nam dati“, rekao je Orbán. On je čestitao opozicionoj stranci Pétera Magyara na pobjedi i naglasio da je njegova stranka u ovom izbornom ciklusu dala maksimalan trud.

Zahvalnost biračima

Orbán je izrazio zahvalnost za podršku 2,5 miliona ljudi koji su glasali za njegovu stranku, Fidesz, obećavajući da ih nikada neće iznevjeriti.

„Nikada ih nećemo razočarati“, rekao je Orbán, dodajući da će služiti Mađarskoj i mađarskoj naciji iz opozicije.

Magyar: Orbán nas je pozvao

Lider Tise Péter Magyar objavio je na Facebooku i platformi X da ga je Orbán lično pozvao kako bi mu čestitao „našoj pobjedi“ž

Tisza ide ka dvotrećinskoj većini

Prema ranim rezultatima, nakon što je prebrojano 45,71 posto glasova, opoziciona Tisza je na putu da osvoji oko 135 mandata u parlamentu koji ima ukupno 199 mjesta.

Time bi stranka Pétera Magyara mogla obezbijediti ključnu dvotrećinsku većinu potrebnu za izmjene najvažnijih zakona.

Istovremeno, Fidesz Viktora Orbána pada na oko 57 mandata, dok krajnje desna stranka Mi Hazank ima projekciju od 7 mjesta.

Prekretnica u mađarskoj politici

Ovakav ishod predstavlja potencijalnu veliku političku prekretnicu u Mađarskoj, jer bi mogao označiti kraj dugogodišnje vladavine Viktora Orbána i otvoriti prostor za značajne političke promjene u zemlji, prenosi The Guardian.

(Kliker.info-agencije)