Prehladit ćete se ako izađete van s mokrom kosom: Istina ili mit?

Britanci i dalje vjeruju u ove uobičajene mitove o hvatanju prehlade, piše Express. Istraživanje provedeno na 2.000 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da više od četvrtine (27%) vjeruje da se možete prehladiti samo time što ste vani kad temperatura padne. Dok 28% misli da je izlazak s mokrom kosom izravno povezan s razbolijevanjem, 22% smatra da ćete se razboljeti ako sjedite u prostoriji gdje puše propuh. Gotovo tri od deset (29%) također su uvjereni da hladno vrijeme samo po sebi slabi imunološki sustav.