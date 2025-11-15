Prehladit ćete se ako izađete van s mokrom kosom: Istina ili mit?
Otkrijte zašto su ova uvriježena vjerovanja o prehladama samo mitovi.
Britanci i dalje vjeruju u ove uobičajene mitove o hvatanju prehlade, piše Express. Istraživanje provedeno na 2.000 odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da više od četvrtine (27%) vjeruje da se možete prehladiti samo time što ste vani kad temperatura padne. Dok 28% misli da je izlazak s mokrom kosom izravno povezan s razbolijevanjem, 22% smatra da ćete se razboljeti ako sjedite u prostoriji gdje puše propuh. Gotovo tri od deset (29%) također su uvjereni da hladno vrijeme samo po sebi slabi imunološki sustav.
Istraživanje je naručio Yakult, koji se udružio s registriranom dijetetičarkom Lucy Kerrison kako bi razotkrio neke od najčešćih zimskih zdravstvenih mitova.
Lucy je rekla: “Hladno vrijeme ili mokra kosa ne uzrokuju prehladu – virusi je uzrokuju. Postoji toliko mnogo zabluda o tome kako naš imunološki sustav funkcionira – često se prenose generacijama.”
“Oko 70% imunoloških stanica u tijelu nalazi se u crijevima, gdje neprestano komuniciraju s trilijunima mikroba koji čine našu crijevnu mikrobiotu,” rekla je Lucy. “Ovaj ekosustav pomaže ‘trenirati’ vaš imunološki sustav, učeći ga kako pravilno reagirati na patogene, a istodobno održavati toleranciju na bezopasne tvari poput hrane.”
Kako si pomoći u sezoni prehlada? Trebamo li uzimati suplemente? Pričali smo s poznatim liječnikom
Dodala je da bi ljudi, kako bi crijeva i imunološki sustav učinkovito surađivali, trebali težiti raznolikosti u prehrani. Trebali bi konzumirati voće, povrće, cjelovite žitarice, orašaste plodove, sjemenke, mahunarke i začinsko bilje.
Petina ispitanika također je rekla da im užurbani društveni život otežava održavanje ravnoteže, osobito tijekom blagdana kada pretjerivanje postaje uobičajeno.
Kako bi ostali usmjereni na svoje blagostanje, više od četvrtine (27%) okrenulo se društvenim mrežama u potrazi za inspiracijom, a 39% njih tražilo je savjete i trendove vezane uz zdravlje crijeva.
No 63% priznaje da savjeti o zdravlju na internetu često mogu biti zbunjujući. Znanstvena voditeljica u Yakultu, dr. Holly Neill, dodala je: “Društvene mreže mogu učiniti da wellness trendovi zvuče jednostavno ili čudesno, ali nije sve što vidite potkrijepljeno znanošću.”
“Prehrana je nijansirana i ne postoji čarobno rješenje. Uvijek tražite savjete iz izvora s priznatim stručnim znanjem i snažnom znanstvenom podlogom.
(N1)
Komentari