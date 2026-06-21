Pregovor ušli u tešku fazu : Delegacija Irana demonstrativno napustila pregovore s Amerikom nakon prijetnji Donalda Trumpa
Delegacija Islamske Republike Iran napustila je zgradu u kojoj su se vodili pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u Švicarskoj, prenijela je večeras agencija IRNA na društvenim mrežama.
Ti razgovori, u kojima su posredovali Pakistan i Katar, “ušli su u tešku fazu poslije 80 minuta razgovora i prekida nakon objavljivanja uvredljive poruke predsjednika SAD”, dodala je IRNA.
Anerički predsjednik Donald Trump je zaprijetio da će nastaviti napade na Iran “ako zemlja ne spriječi svoje saveznike iz libanskog pokreta Hezbollah da izazivaju probleme u Libanu”.
Prethodno je Hossein Ghorbanzadeh, član iranskog pregovaračkog tima sa SAD-om, rekao da su se razgovori fokusirali na odmrzavanje iranske imovine koja je blokirana u inostranstvu, kao i na modalitete njenog oslobađanja, prenijela je katarska televizija Al Jazeera.
On je dodao da su se razgovori također odnosili na privremeno izuzeće od sankcija na iransku naftu i njene derivate.
Potpredsjednik SAD-a JD Vance rekao je ranije danas da postoji prilika da se “okrene novi list s Iranom”, jer su strane pokrenule razgovore usmjerene na izgradnju prelaznog sporazuma o okončanju rata u Iranu, o čemu su se dogovorili prošle sedmice.
Memorandum je potpisan prošle sedmice, a sada su vodeći američki i iranski pregovarači u 60-dnevnom napornom pohodu kako bi postigli dogovor o tehničkim detaljima koji imaju ogromne implikacije za svjetsku ekonomiju i globalnu sigurnost, javila je agencija AP.
(Kliker.info-Beta)
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