Predstavnički dom Federalnog parlamenta prihvatio je večeras većinom glasova na vanrednoj sjednici Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.

U tajnom elektronskom glasanju nije bilo dovoljno glasova, pa je na zahtjev triju stranaka – vladajuće Socijaldemokratske partije BiH te opozicionih Stranke demokratske akcije i Demokratske fronte glasanje ponovljeno pojedinačnom usmenom prozivkom zastupnika. U tom krugu izjašnjavanja, za zakon je bilo dovoljnih 70 glasova, nijedan protiv, dok su tri zastupnika bila uzdržana.

Nakon glasanja je sjednica završena.

Navedeni zakon je predložila Federalna vlada, a ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je u današnjem obraćanju zastupnicima naveo da će oni zapravo odlučivati o kontrolisanom restrukturiranju zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije BiH.

Restrukturiranje, konsolidacija kompanije i očuvanje proizvodnje su krajnji ciljevi, po Lakićevim riječima. Zakon daje šansu opstanku privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, ustvrdio je također ministar između ostalog.

Većinskom voljom članova, Predstavnički dom je ovaj zakon razmatrao po hitnom postupku, kako je i predložila Vlada.

Federalni premijer Nermin Nikšić je tokom prošlosedmičnog sastanka u Sarajevu s predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica te sindikatima metalaca Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH kazao da bi u vezi s navedenim zakonom ubrzo trebalo da zasjedaju oba doma Federalnog parlamenta. Na tom sastanku čiji je jedan od učesnika bio i ministar Lakić, rečeno je također da je predloženi zakon od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije BiH.

Prema tadašnjem saopćenju iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, zakon je hitan i sudski kontrolisan mehanizam koji sprečava nekontrolisani stečaj i gašenje kompanije.

Iz Nove Željezare Zenica su, pak, poručivali da je riječ o pogubnom potezu vlasti. Problematizirali su više pitanja: da ponuđeni zakon nema jasan i održiv plan restrukturiranja kompanije niti preciznih odgovora ko treba da finansira proklamovani nastavak poslovanja, koliko bi to koštalo i koliko dugo proces može trajati te kakav je stvarni plan izlaska iz krize.

Nijedan pa ni ovaj zakon ne može stupiti na snagu ako ga većinom glasova ne odobre oba doma Federalnog parlamenta.

Iz Doma naroda zasad na službenoj internet stranici nema najave sjednice o ovom pitanju.

(Kliker.info-Fena)