Predsjedništvo BiH s papom Lavom XIV: Potvrđeni prijateljski odnosi BiH i Svete stolice

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine danas su se sastali sa Svetim ocem papom Lavom XIV u Vatikanu. Tokom sastanka potvrđeni su izuzetno prijateljski odnosi Bosne i Hercegovine i Svete stolice. Papi su prenijeli pozdrave uime Bosne i Hercegovine, te izrazili zahvalnost za kontinuiranu podršku koju Sveta stolica pruža našoj zemlji, uz nadu da će se ta podrška nastaviti i u budućnosti.

Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost papi Lavu XIV i Svetoj stolici za podršku koju su dosada pružali Bosni i Hercegovini, na njegovim porukama mira, solidarnosti i nade koje imaju poseban odjek u društvu. Članovi Predsjedništva BiH izrazili su spremnost Bosne i Hercegovine da doprinosi jačanju multilateralizma i očuvanju univerzalnih vrijednosti.

Predsjedništvo BiH je pozvalo papu Lava XIV da posjeti Bosnu i Hercegovinu.

Članovi Predsjedništva BiH darovali su unikatni srebreni bareljef rozete, koja se nalazi na pročelju Katedrale Srca Isusova u Sarajevu.

Poslije susreta sa papom Lavom XIV, članovi Predsjedništva BiH su razgovarali sa sekretarom za odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama Državnog sekretarijata Svete stolice nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom.

Razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji u BiH, kao i o regionalnim i globalnim izazovima. Posebno je naglašena važnost očuvanja stabilnosti i institucionalne funkcionalnosti.

Naglašeni su važnost konstruktivnog političkog dijaloga, jačanje vladavine prava i unaprjeđenje međusobnog povjerenja, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.

(Kliker.info-BHRT)