Predsjedništvo BiH dalo saglasnost : Oružane snage Bosne i Hercegovine idu u Gazu!

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je vrhovni komandant Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dalo je načelnu saglasnost za angažovanje pripadnika Oružanih snaga u misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Pojasu Gaze.

Ministar odbrane BiH je ovlašten da obavijesti Sjedinjene Američke Države o spremnosti Bosne i Hercegovine da u misiji Medunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi uputi pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nakon što bude provedena zakonska procedura donošenja odluke o upućivanju kontigenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Misiju.

“Zadužuje se ministar obrane Bosne i Hercegovine da provede proces nominacije za vojnog predstavnika Bosne i Hercegovine u misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi, te Predsjedništvu Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog odluke za njegovo imenovanje”, navodi se u odluci bh. Predsjedništva.

Zaduženo je i Vijeće ministara BiH da Predsjedništvu Bosne i Hercegovine dostavi Ocjenu opravdanosti učešća pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija 17. novembra prošle godine odobrilo rezoluciju koju je sastavio SAD, a koja podržava plan predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Pojasu Gaze.

Rezolucija, također, odobrava međunarodne stabilizacijske snage u palestinskoj enklavi.

Izrael i palestinska grupa Hamas, koju su SAD i druge sile označile kao terorističku, pristali su na prvu fazu Trumpovog plana od 20 tačaka za Gazu, prekid vatre u njihovom dvogodišnjem ratu i sporazum o oslobađanju talaca.

Međutim, rezolucija UN-a smatra se ključnom za legitimizaciju privremenog upravnog tijela i za ponudu garancija zemljama koje razmatraju slanje trupa u Gazu.

U tekstu rezolucije se navodi da države članice mogu učestvovati u Mirovnom odboru kojim predsjedava Trump, zamišljenom kao prelazni organ koji bi nadgledao obnovu i ekonomski oporavak Gaze.

Također ovlašćuje međunarodne stabilizacijske snage, koje bi osigurale proces demilitarizacije Gaze, uključujući uništavanje oružja i vojne infrastrukture.

Rezolucija je dio druge faze mirovnog plana administracije Donalda Trumpa za Gazu, nakon što je prije mjesec postignut dogovor o prvoj fazi, odnosno prekidu vatre i razmjeni talaca između Izraela i Hamasa.

Druga faza predviđa uspostavu prelazne uprave (Odbora za mir), kraj vlasti Hamasa u Gazi i potpunu demilitarizaciju enklave, što Hamas zasad nije prihvatio.

Međunarodne sigurnosne snage (ISF) bile bi raspoređene uz dogovor s Izraelom i Egiptom, a SAD razgovara s više država o učešću u misiji, bez slanja američkih vojnika. Države koje su se dosad pominjale su Indonezija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat, Katar, Turska i Azerbejdžan.

Rezolucija, također, predviđa financijsku podršku obnovi Gaze putem Svjetske banke i posebnog fonda.

Oružane snage BiH su i ranije učestvovale u mirovnim misijama u svijetu, a trenutno su tri pripadnika u Centralnoafričkoj Republici.

