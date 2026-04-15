Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da “sa svakim novim događajem primjećujemo da su neprijatelji Turaka, Kurda i Arapa isti”.

Erdogan je u svome govoru žestoko kritikovao izraelski cionistički režim, koji je po njemu glava prijetnja miru u regiji. “Izrael saboter mira u regiji”

“Ako želimo da bude mir u našoj regiji, on će biti postignut uprkos ovom cionističkom režimu. Ako želimo uspostaviti stabilnost u našoj regiji, ona će ponovo biti postignuta uprkos izraelskoj vladi koja djeluje sa zabludom obećanih zemalja.

Ako mir treba da dođe u našu krvlju natopljenu geografiju, on će također doći uprkos Izraelu, koji svoju sigurnost veže za nesigurnost drugih. Jer kad god se pojavi i najmanja nada za mir, Izrael će pokušati na sve načine da ga sabotira, kao što je to učinio mnogo puta prije.

Dok se front čovječanstva trudi da ugasi požar u našoj regiji, mreža masakra će donijeti još drva u vatru. Naravno, dok to rade, oni će nastaviti bezobrazno ciljati zemlje koje podižu glas mira, posebno Tursku i Španiju”, kazao je turski predsjednik. O klevetama i uvredama

Erdogan je kazao da će Izrael “svojim plaćenim perima, svojim medijima i pijunima koje koriste kao instrumente” pokušat ušutkati ljude savjesti, dodavši da “bez obzira šta rade, neće moći ušutkati hrabra srca, niti će moći okovati srca koja brane istinu i pravdu”.

“Oni bestidno istupaju i kleveću našu zemlju preko naše kurdske braće, a da nisu ni pogledali krv 73.000 stanovnika Gaze koja im je okaljala ruke i lica. Sa svakim novim događajem primjećujemo da su neprijatelji Turaka, Kurda i Arapa isti”, jasna je poruka lidera Turske.

Erdogan se osvrnuo na uvrede koje na račun njega i Turske stižu iz Izraela…

“Ubice beba koji vrijeđaju mene i našu zemlju na društvenim mrežama još jednom podsjećam na neke istine. Republika Turska nije obična država. Nijedna sila ne može mahati prstom Turskoj ili predsjedniku Turske. Nastavit ćemo tlačitelja nazivati ​​tlačiteljem, bandita banditom, a ubicu ubicom”, rekao je on.

Na kraju govora turski predsjednik je pohvalio i uputio čestitke svome kolegi i prijatelju iz Španije Pedru Sanchezu što je “pokazao čvrst stav suočen s prijetnjama Netanyahua, krvnika Gaze”.

Bonus video

(Kliker.info-N1)