Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan: Neprijatelji Turaka, Kurda i Arapa su isti
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u srijedu da “sa svakim novim događajem primjećujemo da su neprijatelji Turaka, Kurda i Arapa isti”.
Erdogan je u svome govoru žestoko kritikovao izraelski cionistički režim, koji je po njemu glava prijetnja miru u regiji.
“Izrael saboter mira u regiji”
“Ako želimo da bude mir u našoj regiji, on će biti postignut uprkos ovom cionističkom režimu. Ako želimo uspostaviti stabilnost u našoj regiji, ona će ponovo biti postignuta uprkos izraelskoj vladi koja djeluje sa zabludom obećanih zemalja.
Ako mir treba da dođe u našu krvlju natopljenu geografiju, on će također doći uprkos Izraelu, koji svoju sigurnost veže za nesigurnost drugih. Jer kad god se pojavi i najmanja nada za mir, Izrael će pokušati na sve načine da ga sabotira, kao što je to učinio mnogo puta prije.
Dok se front čovječanstva trudi da ugasi požar u našoj regiji, mreža masakra će donijeti još drva u vatru. Naravno, dok to rade, oni će nastaviti bezobrazno ciljati zemlje koje podižu glas mira, posebno Tursku i Španiju”, kazao je turski predsjednik.
O klevetama i uvredama
“Oni bestidno istupaju i kleveću našu zemlju preko naše kurdske braće, a da nisu ni pogledali krv 73.000 stanovnika Gaze koja im je okaljala ruke i lica. Sa svakim novim događajem primjećujemo da su neprijatelji Turaka, Kurda i Arapa isti”, jasna je poruka lidera Turske.
Erdogan se osvrnuo na uvrede koje na račun njega i Turske stižu iz Izraela…
“Ubice beba koji vrijeđaju mene i našu zemlju na društvenim mrežama još jednom podsjećam na neke istine. Republika Turska nije obična država. Nijedna sila ne može mahati prstom Turskoj ili predsjedniku Turske. Nastavit ćemo tlačitelja nazivati tlačiteljem, bandita banditom, a ubicu ubicom”, rekao je on.
