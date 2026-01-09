Predsjednik Stranka za BiH Semir Efendić : Bit ću kandidat za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo bit će kandidat za člana Predsjedništva BiH na Općim izborima 2026. godine – potvrdio je Efendić za Fenu.

Kako je izjavio, izbor članova Predsjedništva BiH će odrediti sastav buduće vlasti te je zbog toga odgovornost Stranke za BiH prema državi i građanima da preuzme punu odgovornost.

– Smatramo da ukoliko na izborima za člana Predsjedništva BiH pobijedi kandidat Trojke, onda i Trojka ostaje na vlasti uz pomoć HDZ-a i SNSD-a, a to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu – rekao je Efendić.

On smatra da BiH treba kvalitetna promjena vlasti na svim nivoima.

– U narednom periodu ćemo govorit detaljnije o svemu tome – poručio je Efendić.

(Kliker.info-Fena)