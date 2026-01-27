Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: Nikada nisam pucao ni ubijao – to su notorne laži (Video)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru za Federalnu televiziju govorio je o navodima o takozvanom „Sarajevo safariju“, aktuelnim američkim sankcijama, vlasničkoj transformaciji Naftne industrije Srbije, odnosima u regionu, političkim tenzijama u Bosni i Hercegovini“. Vučić je poručio da Srbija ostaje posvećena stabilnosti, energetskom kontinuitetu i dijalogu, naglašavajući da su odnosi Srba i Bošnjaka „ključni za budućnost Balkana“.

Energetski pritisci i NIS: „Rafinerija mora da radi“

Govoreći o sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države uvele Naftnoj industriji Srbije, Vučić je rekao da je riječ o procesu koji direktno pogađa cijeli region, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

„Amerikanci su uveli sankcije, a mi od 9. oktobra nismo mogli da uvezemo ni kap sirove nafte. Hrvatska je prekinula dotok i rafinerija je izgubila smisao“, naveo je.

Dodao je da je rafinerija ponovo pokrenuta nakon dobijanja operativne licence.

„Podigli smo rafineriju dobijanjem operativne licence od strane Amerikanaca i ona sada radi i proizvodi dizel, koji čini gotovo 80 posto ukupne potrošnje“, rekao je Vučić.

Naglasio je da je u pregovorima sa mađarskim MOL-om insistirao na jasnim garancijama.

„Nemamo strah da će se desiti nešto kao s rafinerijom u Sisku, jer smo se osigurali. Nije bilo lako to dogovoriti, jer ipak oni drže monopol u centalnoj i jugoistočnoj Evropi, a još jedan faktor su američki i ruski utjecaji. Rafinerija mora da radi. U svakom slučaju, minimum 70 posto kapaciteta. Srbija ne može da postoji bez rafinerije i to smo unijeli u ugovor“, istakao je.

Vlasnička transformacija: „Hoćemo veću kontrolu“

Vučić je potvrdio da je cilj Srbije povećanje vlasničkog udjela u NIS-u za dodatnih pet posto, kako bi država imala snažnije mehanizme nadzora.

„Ako budemo imali preko 34 posto, imat ćemo značajnije mehanizme supervizije i kontrole. To je naš cilj“, kazao je.

Govoreći o ruskom udjelu, naveo je da će Moskva dobiti dogovoreni novac.

„Rusi će vidjeti taj novac. Bili smo spremni platiti i duplo više od tih 900 miliona, ali poštujemo njihovu volju i ne želimo da kvarimo odnose“, rekao je Vučić.

Sankcije Dodiku i Dayton: „Oni koji se najviše pozivaju na Dayton, često ga ruše“

Komentarišući američke sankcije Miloradu Dodiku, Vučić je rekao da se Srbija ne služi sankcijama kao političkim sredstvom.

„Ne mislim da je iko zaslužio sankcije. To nije jezik savremenog doba“, naveo je.

Dodao je da ima drugačiji pogled na tumačenje Daytonskog sporazuma.

„Oni koji se najčešće pozivaju na Dayton, često ga najviše ruše. Ja ga spominjem, ali ga nikada nisam srušio. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i to će ostati naša politika. Ne možete naći nijednu moju izjavu u posljednjih 15 godina koja negira teritorijalni integritet BiH. Namjerno izbjegavam riječ suverenitet, jer je on podijeljen u skladu sa riječima Daytonskog sporazuma, koji opisuje dijelove suvereniteta entiteta i centralnih vlasti. Granice Bosne i Hercegovine poštujemo i to nema veze s njima“, rekao je Vučić.

Odnosi Beograda sa Sarajevom

Vučić je više puta tokom razgovora naglasio važnost odnosa između Srba i Bošnjaka.

„Vi Bošnjaci ste kao i mi Srbi – imate nevjerovatnu potrebu da propustite sve prilike koje vam se ukažu i da od onih koji vam nisu neprijatelji napravite neprijatelje. U tome uživate zato što mora da postoji neko ko je protiv i da budete protiv nekoga a ne za nekoga. Smatram da je odnos Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana“, poručio je.

Istakao je da nikada nije bježao od razgovora sa političkim liderima u BiH.

„Nikada nisam bježao od dijaloga. Nekada sam razgovarao i sa gospodinom Izetbegovićem – trebalo je da se dogovorimo oko 3% granice, a bili su prisutni Ivanić i Čović. Tri mjeseca sam se mučio da nagovorim ljude i učinim ustupke, a on mi je rekao da neki Bošnjaci misle kako imam skrivene namjere. Nije bilo nikakvih skrivenih namjera, samo pružena ruka“, rekao je.

„Da biste razumjeli poziciju Srba u cjelini, morate da razumijete da su Srbi imali drugačije viđenje i ratnog sukoba i svega drugog. Veoma mi je stalo do normaliziranja odnosa između Srba i Bošnjaka“, istakao je Vučić.

Iznio je jasan stav o utjecaju velikih sila u odnosima zemalja Zapadnog Balkana.

„Ko god se zalagao za to da o Balkanu odlučuju Balkanci, platio je visoku cijenu. Glupi smo što smo dozvolili da nas velike sile vuku na povodcu i svađaju radi njihovih interesa“, zaključio je.

Srebrenica i rezolucija: „Pijetet vam nije dovoljan“

Govoreći o Srebrenici, Vučić je ostao pri protivljenju priznanja genocida, naglašavajući da je dovoljno učinio odavanjem poštovanja žrtvama.

„Nakon pokušaja linča u Srebrenici bilo je potrebno mene predstaviti na najgori mogući način i nastaviti namjeru sarajevske politike da se priča samo o tome kako su oni žrtve i ni o čemu drugom. Pognuo sam glavu pred žrtvama, pokazao pijetet i poštovanje, ali to nekima nije bilo dovoljno jer je neko htio napraviti političku predstavu“, rekao je.

Tvrdi da je narodu dovoljno poštovanje prema žrtvama, a da su političari ti koji inzistiraju na izgovaranju termina genocid.

„U pitanju je pravno-politička formulacija. Nije vam dovoljno da pokažem da mi je žao zbog toga što se desilo“, dodao je.

Dodao je da je rezoluciju u Generalnoj skupštini UN-a doživio kao pokušaj političkog žigosanja.

„Ja sam štitio svoju zemlju i svoj narod. To bih uradio svaki put“, naglasio je.

Odnos prema Sandžaku i politička uključenost bošnjačkih stranki

Govoreći o odnosu prema Sandžaku, akcenat je stavio na saobraćajnu infrastrukturu, ističući da je Sandžak decenijama bio zapostavljen, ali da se to, prema njegovim riječima, mijenja.

„Budžet Srbije je taj koji je uradio put Novi Pazar–Tutin. Budžet Srbije je taj koji im gradi autoputeve. Sada će se graditi Kraljevo–Novi Pazar, a istovremeno i pravac od Požege prema Dugoj Poljani, dakle prema sjeničkoj opštini, na pola puta između Sjenice i Novog Pazara.“

Također je naglasio kako niko nije uložio više novca u Novi Pazar od njega.

Odbacio je optužbe o diskriminaciji Bošnjaka, ističući njihovu zastupljenost u institucijama vlasti.

„Jesam li negdje uvrijedio Bošnjake na bilo koji način? Sve bošnjačke partije, osim onih koji su direktno uvijek išli protiv nas, imale su mjesto u Vladi Srbije. Uvijek.“

Dodao je da se, prema njegovim riječima, narativ o mržnji često vještački proizvodi.

„Gdje ste vi tu vidjeli mržnju? Osim što su neki ljudi uvijek morali da prave od Beograda neprijatelja.“

Optužbe o „Sarajevo safariju“: „Negdje se vidi kišobran, negdje stativ – puška ne”

Novinar Domagoj Margetić je u našoj emisiji Plenum govorio o dokumentu kojeg je potpisao komandant novosarajevskog četničkog odreda Slavko Aleksić, a kojim se naređuje da se Aleksandru Vučiću osigura slobodan prolaz na Romanijii i na Jevrejsko groblje u Sarajevu.

Margetić je javno objavio jedan od dokumenata iz tog perioda, u kojem Aleksić izvještava komandu odreda o novčanoj donaciji u iznosu od 20.000 njemačkih maraka, koju je navodno uplatio italijanski državljanin. Novac je, prema dokumentu, Aleksiću predao tadašnji dobrovoljac odreda Aleksandar Vučić.

Vučić je na pitanje o ovom dokumentu, najprije odgovorio izjavom: „Vi znate da to ne postoji“, a potom je rekao da mu je prolaz osiguran kao novinaru. Iznio je diskreditirajuće kritike na račun novinara Margetića i advokata Stojkovića koji su jasno stali iza tvrdnji o njegovoj uključenosti u zločinima.

„Radio sam kao novinar i prevodilac vijesti. Ljudi moraju da znaju s kim imaju posla – Margetić nije nikakav novinar. On je običan prevarant i šibicar, kao i Čedomir Stojković“

Vučić je odbacio optužbe da je tokom rata učestvovao u bilo kakvim oružanim aktivnostima u Sarajevu.

„Ne možete da nađete sliku s puškom, jer je nikada nisam imao. Skratit ću vam muke oko toga – negdje je kišobran, negdje je stativ, ali puške nema. Nikada nisam pucao, nikada nisam ubijao i nikada nisam čuo za takve stvari dok sam boravio na Palama. Sve ovo su notorne laži“, rekao je.

Za sve tvrdnje o njegovoj uključenosti rekao je da su laži i ponovo iznio optužbe na račun Margetića i Stojkovića, a našu emisiju u kojoj su govorili označio dehumanizirajućom.

„Riječ o notornim lažovima koje niko ozbiljno ne shvata ni u Beogradu ni u Zagrebu“, kazao je Vučić.

Autoput Beograd–Sarajevo

Govoreći o regionalnoj saradnji, Vučić je istakao važnost infrastrukturnih projekata.

„Hajde da napravimo autoput Beograd–Sarajevo. Kada se napravi put, tek tada vidite razvoj“, rekao je.

Energetika važnija od puteva

Komentarišući projekat Južne plinske interkonekcije, Vučić je naglasio da je energetska infrastruktura ključ buduće stabilnosti.

„Amerikanci otvoreno kažu: hoćemo da vam prodajemo naš LNG. A vi gledajte kako ćete, jer su to ogromni troškovi i ogromna cijena, koju Bosna i Hercegovina, realno, ne može iznijeti.“

Ukazao je na razliku u cijenama gasa i važnost dugoročnog planiranja.

„Mi sada plaćamo gas 280–290 dolara po formuli koju imamo s Rusima, a na tržištu je cijena 483. Samo da vidite koliko nam je bolja cijena. Zato radimo za budućnost i diversifikujemo izvore.“

Posebno je naglasio potrebu regionalnog povezivanja.

„Nama je potrebna mreža svega – gasne i elektro interkonekcije svuda. Da se povezujemo, da na tržištu uzimamo najbolje cijene i da i vi i mi prođemo na najbolji mogući način.“

Na kraju je poručio da će energetika biti važnija tema od saobraćaja.

„Razgovori o energetici biće mnogo važniji od razgovora o putevima. Moramo da gradimo energetsku infrastrukturu – to je budućnost.”

