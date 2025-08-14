Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: Neće biti građanskog rata, nemamo namjeru angažirati vojsku

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je jučer navečer, u valu novih protuvladinih protesta, optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti.

Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije – napose u Novom Sadu, Beogradu i Nišu – organizirani protesti zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

“Uspostavlja se kontrola”

U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa.

Srbijanski je predsjednik kazao da se “uspostavlja kontrola” i da će na ulice izaći veći broj policajaca.

“Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir”, rekao je Vučić.

On je u dramatičnom tonu ustvrdio kako je u Novom Sadu “do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću”, aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, “suprotstavili batinašima i blokaderima”.

Protestanti tvrde da ih napadaju Vučićevi pristaše

Nasuprot izjavama šefa države i policije, protestanti tvrde suprotno – da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa “sumnjivom prošlošću”, angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.

Demonstranti tvrde da ih je na ulice izvela politika vladajuće stranke i srbijanskog predsjednika Vučića koji ustrajno odbijaju uspostaviti vladavinu prava, urediti institucije, provesti istragu i istjerati na čistac sve odgovorne za pad nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine kada je poginulo 16 pretežito mladih ljudi.

Nakon novosadske tragedije u novembru prošle godine uslijedio je val protesta u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti.

Protesti nastavljeni i poslije ponoći

Vučić je u srijedu, poslije razgovora s austrijskim kancelarom Karlechom Nehamerom, novinarima rekao da su se “mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji”, a optužio je i nevladin sektor da je “plaćen izvana” i da ima “gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu.”

On je, u kontekstu izbora koje zahtijeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti “prije ustavnog i zakonskog roka”, ne precizirajući kada.

Protesti u više gradova Srbije nastavljeni su i poslije ponoći, javili su beogradski mediji.

