Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić: Neće biti građanskog rata, nemamo namjeru angažirati vojsku
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je jučer navečer, u valu novih protuvladinih protesta, optužio demonstrante za nasilje i rekao da država nema namjeru angažirati vojsku i da građanskog rata neće biti.
Vučić se izvanredno obratio nešto prije ponoći nakon što su u više gradova diljem Srbije – napose u Novom Sadu, Beogradu i Nišu – organizirani protesti zbog nasilja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) protiv građana na ranijim demonstracijama u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci.
“Uspostavlja se kontrola”
U incidentima u Novom Sadu, prema Vučićevim riječima, u srijedu navečer je ozlijeđeno više od 60 građana. Dodao je da je ozlijeđeno 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa.
Srbijanski je predsjednik kazao da se “uspostavlja kontrola” i da će na ulice izaći veći broj policajaca.
“Večeras je teška večer za građane Srbije. Važno je da smo zahvaljujući mudrosti i strpljivosti ogromnog broja građana nekim čudom za sada uspjeli sačuvati mir”, rekao je Vučić.
On je u dramatičnom tonu ustvrdio kako je u Novom Sadu “do prije nekoliko minuta bilo pitanje hoće li preživjeti oko 300 građana koji su čuvali svoju kuću”, aludirajući na pristaše SNS-a okupljene ispred novosadskog sjedišta stranke koji su se, kako je rekao, “suprotstavili batinašima i blokaderima”.
Protestanti tvrde da ih napadaju Vučićevi pristaše
Nasuprot izjavama šefa države i policije, protestanti tvrde suprotno – da se njih optužuje za nasilje, a da su zapravo sinkronizirano napadani od pristaša SNS-a, među kojima su, kako navode, i ljudi sa “sumnjivom prošlošću”, angažirani da izazivaju incidente i isprovociraju intervenciju policije.
Nakon novosadske tragedije u novembru prošle godine uslijedio je val protesta u kojima je nastao studentski pokret koji traži uređeno društvo vladavine prava i suzbijanje korupcije, rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.
Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast zasad ustrajno odbija učiniti.
Protesti nastavljeni i poslije ponoći
Vučić je u srijedu, poslije razgovora s austrijskim kancelarom Karlechom Nehamerom, novinarima rekao da su se “mnogi u EU nadali promjeni vlasti u Srbiji”, a optužio je i nevladin sektor da je “plaćen izvana” i da ima “gotovo jedinstven stav protiv vlade u Beogradu, protiv države Srbije u svakom smislu.”
On je, u kontekstu izbora koje zahtijeva studentski pokret i brojne skupine građana, rekao kako će izbora biti “prije ustavnog i zakonskog roka”, ne precizirajući kada.
Protesti u više gradova Srbije nastavljeni su i poslije ponoći, javili su beogradski mediji.
(Kliker.info-Hina)
