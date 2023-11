Predsjednik SABNOR-a Sead Đulić : Dodik u strahu, zabrana obilježavanja antifašističkog naslijeđa je fašizam

Zabranjeno je obilježavanje 80. godišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu. Na ovu odluku policije Republike Srpske reagovao je i Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata u BiH.

”Strašno je da može doći do ovoga, ali nije neočekivano. Prije 15 dana je predsjednik RS napisao tekst u kojem omalovažava ZAVNOBiH i rekao je, parafraziram, da je to bio sastanak zabludjelih Srba komunista, negirajući da je iko od drugih naroda bio prisutan. On udara iz straha, žestokog straha jer ZAVNOBIH je temeljna vrijednost BiH. Udariti u ZAVNOBiH znači udariti u BiH, to je pokušaj rušenja BiH na perfidan, drzak način. To govori da je ovo politička odluka, policija je samo izvršila zadatak. Predsjednik Republike Srpske je u grčevitom strahu. On se boji ZAVNOBiH-a, boji se Bosne i Hercegovine. Što je više ZAVNOBiH-a, što je više BiH, sve je očiglednije da on pada i da će sav kriminal i loše stvari koje je učinio, prvenstveno svom narodu, pa onda cijeloj BiH – doći na naplatu”, smatra Đulić.

Odluka MUP-a RS izazvala je brojne reakcije. Po prvi put u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, policija je zabranila dva skupa u vezi sa obilježavanjem ZAVNOBIH-a i Dana državnosti BiH. ”Zabrana antifašističkog okupljanja i zabrana obilježavanja antifastičkog naslijeđa je fašizam”, striktan je Đulić.

U Mrkonjić Gradu, 1943. godine, Bosna i Hercegovina je definisana kao jedinstvena država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Odluku je potvrdilo i izglasalo 247 vijećnika ZAVNOBIH-a, svih bh. naroda.

(Kliker.info-N1)