Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović: Izraelski režim planira etničko čišćenje Gaze, to je ratni zločin

11 Augusta
06:29 2025
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović najavu Izraela o okupaciji vidi kao plan etničkog čišćenja Gaze, a to bi, kaže, bio ratni zločin te poziva na hitno djelovanje.

“Najava okupacije Gaze od strane izraelske vojske samo potvrđuje da izraelski režim planira etnički očistiti Gazu, što bi bio ratni zločin. Zato na nivou Europske unije hitno treba prekinuti i zabraniti svaki oblik vojne saradnje s izraelskim režimom te priznati Palestinu.

Još jednom pozivam Vladu Hrvatske da pokrene proceduru priznavanja Palestine, a u institucijama EU da zastupa stav o obustavi i zabrani svakog oblika vojne saradnje s izraelskim režimom. Hrvatska mora imati stav, a ne samo slijediti upute iz Bruxellesa”, reakcija je Milanovića za hrvatski RTL.

S Bruxellesom koordinira Vlada Hrvatske, pak, pa posljednju odluku iz Izraela zasad ne žele komentarisati.

U Banskim dvorima zalažu se za dvodržavno rješenje, a premijer Hrvatske Andrej Plenković ranije je odbio uvesti embargo na trgovinu oružjem kao i priznanje Palestine.

(Kliker.info-agencije)

